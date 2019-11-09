ГлавнаяНовости

Коста: «„Милан“ заслуживает большего уважения»

вчера, 12:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан22:45 Не начался

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста поделился ожиданиями накануне принципиального поединка против «Милана» в рамках 12-го тура Серии А.

Понятно, что в прошлом «Милан» был феноменальной командой, которая выиграла все, что можно. Но я считаю, что они до сих пор хороши и заслуживают большего уважения.

Что касается Пакета, то он — важный игрок. Я хорошо знаком с ним по играм за сборную Бразилии.

Отметим, что Дуглас стал автором лучшего гола в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эмери: «„Лестер“ сыграл превосходно»
Вчера, 23:44 Комментарии0
Шмейхель: «Матч с „Арсеналом“ получился тяжелым»
Вчера, 23:28 Комментарии0
Роджерс: «Мы контролировали ход матча с „Арсеналом“»
Вчера, 23:01 Комментарии2
Капелло прокомментировал прогресс «Ювентуса» в последние годы
Вчера, 21:12 Комментарии3
Марсело Гальярдо опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»
Вчера, 20:14 Комментарии2
Пиоли: «Сложно сказать, как остановить Роналду»
Вчера, 20:02 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   11 / 939
вчера в 19:03
Хотелось бы увидеть не меньше трёх голов в ворота милана в знак уважения. Аха-ха)
Локомотив точно посильнее милана будет
Ozabot
Ozabot
вчера в 16:13
Хана «Ювентусу»
VIPded
VIPded
   115 / 939
вчера в 13:41
Шансов у Милана нет. Только чудо возможно...)))
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 12:49
Дуглас решил подколоть Милан.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100