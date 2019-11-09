Коста: «„Милан“ заслуживает большего уважения»

Полузащитник «Ювентуса» поделился ожиданиями накануне принципиального поединка против «Милана» в рамках 12-го тура Серии А.

Понятно, что в прошлом «Милан» был феноменальной командой, которая выиграла все, что можно. Но я считаю, что они до сих пор хороши и заслуживают большего уважения.

Что касается Пакета, то он — важный игрок. Я хорошо знаком с ним по играм за сборную Бразилии.