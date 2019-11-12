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Виейра: «Роналду переживает трудный период»

сегодня, 11:06

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал инцидент с участием форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, когда тот после замены в матче с «Миланом» сразу отправился с раздевалку команды

Важно понять, почему Роналду несчастлив. Со стороны кажется, что он переживает трудный период. Когда такой игрок перестает забивать, у него появляется некоторое разочарование. 

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Все комментарии
galem72
galem72
   135 / 928
сегодня в 12:18
Да, блин, доигрывает он уже. Хватит его оправдывать.
Vis1899
Vis1899 ответил FERIS
   263 / 928
сегодня в 12:14
Надеюсь Рон за сборную отыграется. Думаю он ещё не сказал своего последнего слова.
Он ещё не сделал финальный нырок, ухахахахахах. Своё слово он уже сказал, заменили и как нытик быстренько уехал домой. Видишь щас всё против него, ВАР ввели, не поныряешь. В Ювентусе нет Переса, и тех крутых партнёров как в реале, в юве некому выкатывать на пустые.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 11:50
Сам виноват, надо было оставаться в Реале.
Виссарионович
Виссарионович
   29 / 928
сегодня в 11:40
Ищем нестыковки.
Рон две игры психует из-за своей замены.
В игре виден явный спад.
В прессе есть версия о внутриклубном конфликте.
Сотрудник клуба говорит что у Рона имеется повреждение колена из-за которого ему приходится бегать опираясь на в большей степени на мышцы бедра. ( не знаю как это, попахивает Кокоринщиной).

Так в чем дело то?
FERIS
FERIS
   79 / 928
сегодня в 11:36
Рон побьет рекорд по забитым голам за сборную и утрет нос хейтерам с барсуками!
VIPded
VIPded
   87 / 928
сегодня в 11:31
Перхоть неужто появилась?
FERIS
FERIS
   79 / 928
сегодня в 11:30
Надеюсь Рон за сборную отыграется.
Думаю он ещё не сказал своего последнего слова.
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 928
сегодня в 11:17
климакс наверно
shur
shur
   751 / 928
сегодня в 11:16
...никому не хочется вешать на гвоздь бутсы,да ошибся в выборе страны
ухода на пенсию,где бы не доигрывал дальше-рекламная акция,спасибо
за лучшие годы в Реале!
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