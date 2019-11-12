Виейра: «Роналду переживает трудный период»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал инцидент с участием форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, когда тот после замены в матче с «Миланом» сразу отправился с раздевалку команды.
Важно понять, почему Роналду несчастлив. Со стороны кажется, что он переживает трудный период. Когда такой игрок перестает забивать, у него появляется некоторое разочарование.
Рон две игры психует из-за своей замены.
В игре виден явный спад.
В прессе есть версия о внутриклубном конфликте.
Сотрудник клуба говорит что у Рона имеется повреждение колена из-за которого ему приходится бегать опираясь на в большей степени на мышцы бедра. ( не знаю как это, попахивает Кокоринщиной).
Так в чем дело то?
Рон две игры психует из-за своей замены.
В игре виден явный спад.
В прессе есть версия о внутриклубном конфликте.
Сотрудник клуба говорит что у Рона имеется повреждение колена из-за которого ему приходится бегать опираясь на в большей степени на мышцы бедра. ( не знаю как это, попахивает Кокоринщиной).
Так в чем дело то?
Думаю он ещё не сказал своего последнего слова.
Думаю он ещё не сказал своего последнего слова.
ухода на пенсию,где бы не доигрывал дальше-рекламная акция,спасибо
за лучшие годы в Реале!
ухода на пенсию,где бы не доигрывал дальше-рекламная акция,спасибо
за лучшие годы в Реале!