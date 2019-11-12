Компани: «Мне очень нравится команда Юргена Клоппа»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о нынешней форме «Ливерпуля».
Мне очень нравится команда Юргена Клоппа, как она играет.
Я думаю, что есть настоящая химия между тем типом футбола, который может создавать Клопп, и тем, что пытается показать «Ливерпуль».
Об этой команде можно сказать много чего положительного, но я все еще верю в то, что на «Манчестер Сити» могут положительно повлиять недавние победы в чемпионате.
Напомним, что недавно «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ.