Компани: «Мне очень нравится команда Юргена Клоппа»

Бывший защитник «Манчестер Сити» поделился мнением о нынешней форме «Ливерпуля».

Мне очень нравится команда Юргена Клоппа, как она играет.

Я думаю, что есть настоящая химия между тем типом футбола, который может создавать Клопп, и тем, что пытается показать «Ливерпуль».

Об этой команде можно сказать много чего положительного, но я все еще верю в то, что на «Манчестер Сити» могут положительно повлиять недавние победы в чемпионате.