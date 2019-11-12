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Компани: «Мне очень нравится команда Юргена Клоппа»

сегодня, 10:36

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о нынешней форме «Ливерпуля». 

Мне очень нравится команда Юргена Клоппа, как она играет. 

Я думаю, что есть настоящая химия между тем типом футбола, который может создавать Клопп, и тем, что пытается показать «Ливерпуль». 

Об этой команде можно сказать много чего положительного, но я все еще верю в то, что на «Манчестер Сити» могут положительно повлиять недавние победы в чемпионате. 

Напомним, что недавно «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   360 / 928
сегодня в 14:55
Респект Компани
L.F.C.
L.F.C. ответил cska plus
   91 / 928
сегодня в 11:47
Но в Европе все же уступает Ференцварошу.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 11:00
В АПЛ все клубы хороши но МС на сегодня сильнейший.
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