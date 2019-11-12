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Виейра: «Балотелли трудно понять, что футбол - это коллективная игра»

сегодня, 10:48

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра в интервью L'Equipe рассказал об опыте работы с нападающим «Брешии» Марио Балотелли, который ранее являлся игроком французского клуба.

Работать с Марио было приятно, но я думаю, что ему трудно понять, что футбол - это коллективная игра, командная работа, общие усилия. Ему трудно это осознать. Очевидно, что Балотелли обладает талантом.

Я немного разочарован, потому что не смог извлечь из этого максимум пользы. Однако каждый футболист должен понимать, что он является частью команды. 

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   65 / 928
сегодня в 10:57
Талант не раскрыл до конца из-за отсутствия мозгов.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 10:57
Негр беспредельщик.
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