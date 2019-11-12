Виейра: «Балотелли трудно понять, что футбол - это коллективная игра»

Главный тренер «Ниццы» в интервью L'Equipe рассказал об опыте работы с нападающим «Брешии» , который ранее являлся игроком французского клуба.

Работать с Марио было приятно, но я думаю, что ему трудно понять, что футбол - это коллективная игра, командная работа, общие усилия. Ему трудно это осознать. Очевидно, что Балотелли обладает талантом.

Я немного разочарован, потому что не смог извлечь из этого максимум пользы. Однако каждый футболист должен понимать, что он является частью команды.