Виейра: «Балотелли трудно понять, что футбол - это коллективная игра»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра в интервью L'Equipe рассказал об опыте работы с нападающим «Брешии» Марио Балотелли, который ранее являлся игроком французского клуба.
Работать с Марио было приятно, но я думаю, что ему трудно понять, что футбол - это коллективная игра, командная работа, общие усилия. Ему трудно это осознать. Очевидно, что Балотелли обладает талантом.
Я немного разочарован, потому что не смог извлечь из этого максимум пользы. Однако каждый футболист должен понимать, что он является частью команды.