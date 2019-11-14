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Кикнадзе: «100 млн евро за Миранчуков? Они для нас бесценны»

сегодня, 19:42

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал слухи о том, что клуб оценил полузащитников команды Антона и Алексея Миранчуков в 100 млн евро.

Мы их гораздо дороже ценим. Они для нас бесценны.

В контрактах братьев Миранчуков не прописаны суммы отступных? Что прописано в контрактах – это между ними, их представителями и нами. Еще раз повторю, они для нас бесценны.

100 миллионов евро за братьев Миранчуков – это выдумка? Могу вам сказать, что эта сумма не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере у меня.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   95 / 869
сегодня в 21:18
Сгниют в Локомотиве с таким ценником .
tuman960
tuman960
   90 / 869
сегодня в 21:06
никогда не считал Локо за серьёзный клуб!!До чего смешны со своими высказываниями спартачи,паровозники,динамовцы и взявшие курс к ним бывшие армейцы!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 869
сегодня в 21:02
Если уж братьям уходить, то только за бугор.
ДАША Д
ДАША Д
   169 / 869
сегодня в 20:43
Знает, что столько не дадут.
Footbolista
Footbolista
   6 / 869
сегодня в 20:43
50 тыс. руб. × 2...+ 2 картонные копии...
boom4321
boom4321
   594 / 869
сегодня в 20:15
"Мы их гораздо дороже ценим. Они для нас бесценны." Расходимся. Локомотив сам у себя игроков уже покупать начал
Gahi
Gahi
   512 / 869
сегодня в 20:07
Как Бесценны, а цену поставили, готовы хоть чёрту продать?
cska plus
cska plus
   9 / 869
сегодня в 20:05
А если столько налом?
С детства за детство
С детства за детство
   156 / 869
сегодня в 19:56
В Локомотиве дымят все не по-детски.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   45 / 869
сегодня в 19:51
Ахаха, врёшь ты всё за 50+ продашь их кому угодно)))
Армейская душа
Армейская душа
   50 / 869
сегодня в 19:45
Милер газку прибавит и сразу у Кикнадзе мнение поменяется )))
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