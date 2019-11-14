Кикнадзе: «100 млн евро за Миранчуков? Они для нас бесценны»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал слухи о том, что клуб оценил полузащитников команды Антона и в 100 млн евро.

Мы их гораздо дороже ценим. Они для нас бесценны.

В контрактах братьев Миранчуков не прописаны суммы отступных? Что прописано в контрактах – это между ними, их представителями и нами. Еще раз повторю, они для нас бесценны.

100 миллионов евро за братьев Миранчуков – это выдумка? Могу вам сказать, что эта сумма не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере у меня.