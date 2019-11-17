Бонера: «Ибрагимович? Он - настоящий чемпион»

Тренер «Милана» Даниэле Бонера прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду Златана Ибрагимовича.
Ибрагимович? Я играл с ним. Он - настоящий чемпион. Кто меня больше всех удивил в «Милане»? Пепе Рейна. Он очень усердно работает на тренировках.
Комментируя ситуацию, президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли сказал: «Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла „Марину Кальчо“ со счётом 27:0. Глубоко сожалеем, что такое случилось. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло.
Как президент, искренне извиняюсь перед клубом «Марина Кальчо». Заявляю, что руководство клуба единогласно приняло решение уволить тренера Риччини. Наши тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их. Этого сегодня не было".
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Комментируя ситуацию, президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли сказал: «Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла „Марину Кальчо“ со счётом 27:0. Глубоко сожалеем, что такое случилось. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло.
Как президент, искренне извиняюсь перед клубом «Марина Кальчо». Заявляю, что руководство клуба единогласно приняло решение уволить тренера Риччини. Наши тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их. Этого сегодня не было".
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