Бонера: «Ибрагимович? Он - настоящий чемпион»

Тренер «Милана» прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду .

Ибрагимович? Я играл с ним. Он - настоящий чемпион. Кто меня больше всех удивил в «Милане»? Пепе Рейна. Он очень усердно работает на тренировках.