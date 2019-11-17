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Бонера: «Ибрагимович? Он - настоящий чемпион»

сегодня, 19:23

Тренер «Милана» Даниэле Бонера прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду Златана Ибрагимовича.

Ибрагимович? Я играл с ним. Он - настоящий чемпион. Кто меня больше всех удивил в «Милане»? Пепе Рейна. Он очень усердно работает на тренировках.

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Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   114 / 870
сегодня в 20:26
Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы над командой «Марина Кальчо» со счётом 27:0, сообщает Football Italia. Причиной такого решения стало неуважение к сопернику.

Комментируя ситуацию, президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли сказал: «Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла „Марину Кальчо“ со счётом 27:0. Глубоко сожалеем, что такое случилось. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло.

Как президент, искренне извиняюсь перед клубом «Марина Кальчо». Заявляю, что руководство клуба единогласно приняло решение уволить тренера Риччини. Наши тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их. Этого сегодня не было".
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ЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
VIPded
VIPded
   74 / 870
сегодня в 20:16
Ещё попылить может.
obana777
obana777
   67 / 870
сегодня в 20:05
Был чемпион. Да, наверное, уже кончился.
Cremen
Cremen
   340 / 870
сегодня в 19:50
Время покажет, какой он сейчас чемпион.
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