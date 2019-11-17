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Вингер киевского «Динамо» Де Пена: «Хочу выучить украинский язык»

сегодня, 18:27

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена рассказал о том, как себя чувствует в клубе и поделился планами на будущее.

Хотел бы я выступать за сборную Украины? Я счастлив в Украине. Но у меня есть мечта – играть за национальную сборную Уругвая.

Я хочу выучить украинский, потому что это важно для коммуникации с командой. Я понимаю где-то процентов на 50, а говорю на 25-30. Я счастлив в Украине, поэтому хочу выучить язык. У меня 2-3 урока каждую неделю. Хочу все понимать и общаться с вами свободно.

Чувствую себя здесь счастливым. В команде меня встретили очень тепло. Наслаждаюсь временем в Украине. Планирую играть за «Динамо» еще долго.

Мой кумир? Альваро Рекоба. Здесь много детей, наверное, не все его знают. Он играл за миланский «Интер» и национальную сборную, а потом выступал со мной в одной команде – «Насьонале».

Напомним, что Карлос стал игроком киевского клуба в апреле этого года. 

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   72 / 877
сегодня в 19:14
Как будто в ДК на украинском общаются...))) Когда фанов-нациков, разумеется, рядом нет...
Призрак Лобановского
Призрак Лобановского
   300 / 877
сегодня в 18:56
А между тем белые сербские цыплята летят пока мимо евро))
time out
time out
   32 / 877
сегодня в 18:55
Совсем сдурел, наверное сала объелся.
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 877
сегодня в 18:50
    dimagas2
    dimagas2 ответил Лиговский
       113 / 877
    сегодня в 18:44
    Когда его хохлы сами выучат?
    Выйди на улицу и скажи им)))
    Лиговский
    Лиговский
       352 / 877
    сегодня в 18:42
    Когда его хохлы сами выучат?
    dimagas2
    dimagas2 ответил Багор
       113 / 877
    сегодня в 18:39
    Сейчас все укроинские боты и выплывут, пока их сборная проигрывает.
      Багор
      Багор
         222 / 877
      сегодня в 18:38
      Сейчас все укроинские боты и выплывут, пока их сборная проигрывает.
      youtomee
      youtomee
         537 / 877
      сегодня в 18:37
      Та сиди синку я й так бачу шо ти не москаль!
      волгодон 2
      волгодон 2
         64 / 877
      сегодня в 18:30
      профессиональный подход
      dimagas2
      dimagas2
         113 / 877
      сегодня в 18:29
      Де Пенчук еще один появился)))
      Это как в анекдоте:
      В начале 2000-х в Украине было популярно искать дворянские крови знаменитостям и политикам.Вот и Ирина Билык так же начала это делать и во Франции ей дали новую фамилию Де Билык)))
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