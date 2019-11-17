Вингер киевского «Динамо» Де Пена: «Хочу выучить украинский язык»

Полузащитник киевского «Динамо» рассказал о том, как себя чувствует в клубе и поделился планами на будущее.

Хотел бы я выступать за сборную Украины? Я счастлив в Украине. Но у меня есть мечта – играть за национальную сборную Уругвая.

Я хочу выучить украинский, потому что это важно для коммуникации с командой. Я понимаю где-то процентов на 50, а говорю на 25-30. Я счастлив в Украине, поэтому хочу выучить язык. У меня 2-3 урока каждую неделю. Хочу все понимать и общаться с вами свободно.

Чувствую себя здесь счастливым. В команде меня встретили очень тепло. Наслаждаюсь временем в Украине. Планирую играть за «Динамо» еще долго.

Мой кумир? Альваро Рекоба. Здесь много детей, наверное, не все его знают. Он играл за миланский «Интер» и национальную сборную, а потом выступал со мной в одной команде – «Насьонале».