Вингер киевского «Динамо» Де Пена: «Хочу выучить украинский язык»

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена рассказал о том, как себя чувствует в клубе и поделился планами на будущее.
Хотел бы я выступать за сборную Украины? Я счастлив в Украине. Но у меня есть мечта – играть за национальную сборную Уругвая.
Я хочу выучить украинский, потому что это важно для коммуникации с командой. Я понимаю где-то процентов на 50, а говорю на 25-30. Я счастлив в Украине, поэтому хочу выучить язык. У меня 2-3 урока каждую неделю. Хочу все понимать и общаться с вами свободно.
Чувствую себя здесь счастливым. В команде меня встретили очень тепло. Наслаждаюсь временем в Украине. Планирую играть за «Динамо» еще долго.
Мой кумир? Альваро Рекоба. Здесь много детей, наверное, не все его знают. Он играл за миланский «Интер» и национальную сборную, а потом выступал со мной в одной команде – «Насьонале».
Напомним, что Карлос стал игроком киевского клуба в апреле этого года.
Это как в анекдоте:
В начале 2000-х в Украине было популярно искать дворянские крови знаменитостям и политикам.Вот и Ирина Билык так же начала это делать и во Франции ей дали новую фамилию Де Билык)))
Это как в анекдоте:
В начале 2000-х в Украине было популярно искать дворянские крови знаменитостям и политикам.Вот и Ирина Билык так же начала это делать и во Франции ей дали новую фамилию Де Билык)))