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«Рубин» может перехватить игрока у ЦСКА

сегодня, 18:01

Руководство «Рубина» намерено усилить состав команды полузащитником «Нефтехимика» Денисом Макаровым.

Сообщается, что казанцы уже сделали предложения по трансферу футболиста. Ранее ходили слухи, что 21-летним хавбеком интересуется ЦСКА.

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Все комментарии
blitz
blitz
   832 / 832
сегодня в 19:44
Денис Макаров:"А Рубин это кто?"
mangoх12
mangoх12
   53 / 832
сегодня в 19:00
набивают цену
cska plus
cska plus
   4 / 832
сегодня в 19:00
Казанский в трансе, Рубин совсем разваливается.
Gruznoff
Gruznoff
   100 / 832
сегодня в 18:41
Лучше перехватить Зобнина у свиней, в матче сборной красиво гулял по полю, думал играет за Рубин.
Cremen
Cremen ответил Т34
   137 / 832
сегодня в 18:38
Тройцу львов мы уже видели в составе сборной. Которые ни сами не играли, ни другим не дали. Стало понятно, что в зените не львы, а коты драные. А Рубину приходилось совсем недавно и в львином логове львам зад..цу надирать.
Зато как красиво джикия четыре гола помог гиле пропустить, даже кошка драная не пропусила бы.
Т34
Т34 ответил Питер Ман
   16 / 832
сегодня в 18:29
Рубин может перехватить только 6 мячей от Зенита, по пути в пердив. Кстати, в следующем туре Львы отобьют рубин у него же на стадионе, как это всегда бывает, Казанский опять расстроится((
Тройцу львов мы уже видели в составе сборной. Которые ни сами не играли, ни другим не дали. Стало понятно, что в зените не львы, а коты драные. А Рубину приходилось совсем недавно и в львином логове львам зад..цу надирать.
Big krendel
Big krendel
   30 / 832
сегодня в 18:25
Перехватить это сильно сказано. Скорее за ненадобностью коням.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   29 / 832
сегодня в 18:10
🍌🦄
Питер Ман
Питер Ман
   52 / 832
сегодня в 18:02
Рубин может перехватить только 6 мячей от Зенита, по пути в пердив.
Кстати, в следующем туре Львы отобьют рубин у него же на стадионе, как это всегда бывает, Казанский опять расстроится((
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