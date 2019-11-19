«Рубин» может перехватить игрока у ЦСКА

Руководство «Рубина» намерено усилить состав команды полузащитником «Нефтехимика» Денисом Макаровым.
Сообщается, что казанцы уже сделали предложения по трансферу футболиста. Ранее ходили слухи, что 21-летним хавбеком интересуется ЦСКА.
Руководство «Рубина» намерено усилить состав команды полузащитником «Нефтехимика» Денисом Макаровым.
Сообщается, что казанцы уже сделали предложения по трансферу футболиста. Ранее ходили слухи, что 21-летним хавбеком интересуется ЦСКА.
Кстати, в следующем туре Львы отобьют рубин у него же на стадионе, как это всегда бывает, Казанский опять расстроится((
Кстати, в следующем туре Львы отобьют рубин у него же на стадионе, как это всегда бывает, Казанский опять расстроится((