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Божин может перейти в ЦСКА

сегодня, 17:55

Центральный защитник «Торпедо» Сергей Божин может сменить клуб ближайшей зимой.

К 25-летнему игроку проявляет интерес ЦСКА. Отмечается, что футболист заинтересован в переходе. Ранее ходили слухи, что Божиным также интересуется «Ростов».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 836
сегодня в 18:28
Надо не Божина брать , а самого Игнашевича!!!
Пора Сереге домой, а тут один товарисч сильно загостился!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   282 / 836
сегодня в 18:17
Может.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   23 / 836
сегодня в 18:13
Будущий фарм-клуб лючшего менеджера.
VIPded
VIPded
   72 / 836
сегодня в 18:06
Будем поглядеть...
Питер Ман
Питер Ман ответил Ваня лучший
   61 / 836
сегодня в 18:05
Когда ты наконец закончишь в друзья навязываться.? С таким друзьями и врагов не надо. А свои советы по ослаблению Ростова оставь для своего презренного клуба, обойдемся без таких советов.
А вы когда перестанете друзьями разбрасываться? В официальной группе рпл вконтакте болельщики всегда болеют за дружественные клубы и всегда против Тарасовки. Правда, очередная провокация Федуна с отстранением Вилкова внесла небольшой разлад, но он будет устранен!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Питер Ман
   25 / 836
сегодня в 18:01
Надо брать нашим друзьям, а у ростова денег нет, скоро банкротство, какие им трансферы? Плюс надо брать Игнашевича тренером вместо физрука, заодно и торпедо ослабить, которое не нужно в рпл
Когда ты наконец закончишь в друзья навязываться.? С таким друзьями и врагов не надо. А свои советы по ослаблению Ростова оставь для своего презренного клуба, обойдемся без таких советов.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   127 / 836
сегодня в 18:01
таки ну его. По Крыльям вообще чудо-чудное показало себя
Питер Ман
Питер Ман
   61 / 836
сегодня в 17:57
Надо брать нашим друзьям, а у ростова денег нет, скоро банкротство, какие им трансферы? Плюс надо брать Игнашевича тренером вместо физрука, заодно и торпедо ослабить, которое не нужно в рпл
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