Божин может перейти в ЦСКА

Комедия после трагедии. Луис Энрике вернулся! Вот только его возвращение в сборную Испании, на вкус «Соккер.ру», дурно пахнет.

«Динамит» для нашей сборной «Соккер.ру» рассказывает о команде, с которой сборная России точно сыграет на