Божин может перейти в ЦСКА

Центральный защитник «Торпедо» Сергей Божин может сменить клуб ближайшей зимой.
К 25-летнему игроку проявляет интерес ЦСКА. Отмечается, что футболист заинтересован в переходе. Ранее ходили слухи, что Божиным также интересуется «Ростов».
Центральный защитник «Торпедо» Сергей Божин может сменить клуб ближайшей зимой.
К 25-летнему игроку проявляет интерес ЦСКА. Отмечается, что футболист заинтересован в переходе. Ранее ходили слухи, что Божиным также интересуется «Ростов».
Пора Сереге домой, а тут один товарисч сильно загостился!!!
Пора Сереге домой, а тут один товарисч сильно загостился!!!