Три игрока «Балтики» попали в сферу интересов клубов из РПЛ

Сообщается, что три игрока «Балтики» могут в ближайшее время пойти на повышение. Речь идет о вратаре Максиме Бориско, полузащитнике Максиме Кузьмине и нападающем Михаиле Маркине. Кандидатуры этих игроков рассматривают в «Динамо», «Уфе» и «Рубине».
Голкипер сборной России U19 Бориско в текущем первенстве ФНЛ провел 9 матчей, в которых пропустил пять мячей.
У 23-летнего полузащитника Кузьмина на счету 23 матча, в которых он забил два мяча и отдал четыре результативных паса.
А 25-летний нападающий Маркин является лучшим бомбардиром «Балтики»: в тех же 23 матчах он отметился 9 голами, к которым добавил две передачи.
«Балтика» занимает 6-е место в ФНЛ после 24-го тура.