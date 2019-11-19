Три игрока «Балтики» попали в сферу интересов клубов из РПЛ

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Сообщается, что три игрока «Балтики» могут в ближайшее время пойти на повышение. Речь идет о вратаре , полузащитнике и нападающем . Кандидатуры этих игроков рассматривают в «Динамо», «Уфе» и «Рубине».

Голкипер сборной России U19 Бориско в текущем первенстве ФНЛ провел 9 матчей, в которых пропустил пять мячей.

У 23-летнего полузащитника Кузьмина на счету 23 матча, в которых он забил два мяча и отдал четыре результативных паса.

А 25-летний нападающий Маркин является лучшим бомбардиром «Балтики»: в тех же 23 матчах он отметился 9 голами, к которым добавил две передачи.