ГлавнаяНовости

Три игрока «Балтики» попали в сферу интересов клубов из РПЛ

сегодня, 12:56

Сообщается, что три игрока «Балтики» могут в ближайшее время пойти на повышение. Речь идет о вратаре Максиме Бориско, полузащитнике Максиме Кузьмине и нападающем Михаиле Маркине. Кандидатуры этих игроков рассматривают в «Динамо», «Уфе» и «Рубине».

Голкипер сборной России U19 Бориско в текущем первенстве ФНЛ провел 9 матчей, в которых пропустил пять мячей.

У 23-летнего полузащитника Кузьмина на счету 23 матча, в которых он забил два мяча и отдал четыре результативных паса. 

А 25-летний нападающий Маркин является лучшим бомбардиром «Балтики»: в тех же 23 матчах он отметился 9 голами, к которым добавил две передачи.

«Балтика» занимает 6-е место в ФНЛ после 24-го тура.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СМИ: «Спартак» может продать Крала за 20 млн евро
Сегодня, 09:12 Комментарии36
«Эвертон» готов заплатить 25 млн евро за Чалова
Сегодня, 08:58 Комментарии28
Слухи«Крылья Советов» летом отказали «Лечче» и «Бешикташу» в трансфере Соболева
Вчера, 20:35 Комментарии7
ЦСКА просматривает 18-летнего датского футболиста
Вчера, 13:33 Комментарии22
Соболев интересен клубам из ведущих европейских чемпионатов
Вчера, 13:27 Комментарии16
Слухи«Локомотив» намерен арендовать форварда «Монако»
16 ноября Комментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   63 / 833
сегодня в 13:43
Пусть будет так.
ДАША Д
ДАША Д
   139 / 833
сегодня в 13:38
После их продажи Балтику ждет втордив.
Броник
Броник
   255 / 833
сегодня в 13:24
Жаль, что Балтику растащат.
Аксинья
Аксинья
   34 / 833
сегодня в 13:16
Максимы, Михаил - ну прям МММ получается мавродивское...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   132 / 833
сегодня в 13:15
В хорошие команды пойдут, не к свиньям же.
cska plus
cska plus
   4 / 833
сегодня в 13:11
В Рубин самое им место.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100