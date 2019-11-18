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«Крылья Советов» летом отказали «Лечче» и «Бешикташу» в трансфере Соболева

сегодня, 20:35

По информации СМИ, форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прошедшим летом мог перейти в итальянский «Лечче».

«Желто-красные» предлагали самарскому клубу почти 2 миллиона евро, но в рассрочку. Именно это условие и не устроило «Крылья Советов».

За несколько дней до конца трансферного окна «Бешикташ» предложил более выгодные условия. Однако самарцы отказались, мотивируя это тем, что не успеют найти замену. Также сам 22-летний нападающий не горел желанием продолжить карьеру в Турции.

Ранее стало известно, что Соболев входит в круг интересов клубов Англии, Германии и Италии.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   64 / 839
сегодня в 20:59
Теперь Зенит купит . И на лавку посадит .
Конкуренция итить её .
Броник
Броник
   330 / 839
сегодня в 20:57
Так и будет в КС играть, если его тарасня не прикарманит.
За адекватность
За адекватность
   51 / 839
сегодня в 20:55
2 млн. Это реально? Вы португальцам или голландцам скажите, они таких цифр не знают. Он пешеходить в РФПЛ будет за 2 млн.
Багор
Багор
   128 / 839
сегодня в 20:48
Кроме свиней его больше никто не купит.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   263 / 839
сегодня в 20:48
Все как обычно, очередной пиар.
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