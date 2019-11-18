«Крылья Советов» летом отказали «Лечче» и «Бешикташу» в трансфере Соболева

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По информации СМИ , форвард «Крыльев Советов» прошедшим летом мог перейти в итальянский «Лечче».

«Желто-красные» предлагали самарскому клубу почти 2 миллиона евро, но в рассрочку. Именно это условие и не устроило «Крылья Советов».

За несколько дней до конца трансферного окна «Бешикташ» предложил более выгодные условия. Однако самарцы отказались, мотивируя это тем, что не успеют найти замену. Также сам 22-летний нападающий не горел желанием продолжить карьеру в Турции.

Ранее стало известно, что Соболев входит в круг интересов клубов Англии, Германии и Италии.