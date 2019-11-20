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Вейналдум отпраздновал гол в ворота сборной Эстонии антирасистским жестом

20 ноября 2019, 09:37
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды5 : 0Логотип футбольный клуб ЭстонияЭстонияМатч завершен

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум решил отпраздновать свой гол в ворота команды Эстонии интересным способом.

Он подозвал Френки Де Йонга и вместе они показали в камеру свои руки, подчеркивая разные цвета кожи. Скорее всего, этим футболисты показали, что в футболе равны все, независимо от этнической принадлежности.


Напомним, что этот матч завершился разгромной победой команды Нидерландов.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
   26 / 831
20 ноября в 11:52
Красавы!👍👍👍
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
20 ноября в 11:24
Сам же и говорит, что он негр.
St David
St David
   712 / 831
20 ноября в 10:44
Молодец. А почему в Эстонии?
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 09:57
Переживает, что не было расизма.
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
20 ноября в 09:56
вчера все 5 мячей забили негры. вейналдум показывает, что белые так не смогут)
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