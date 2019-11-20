Вейналдум отпраздновал гол в ворота сборной Эстонии антирасистским жестом

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум решил отпраздновать свой гол в ворота команды Эстонии интересным способом.
Он подозвал Френки Де Йонга и вместе они показали в камеру свои руки, подчеркивая разные цвета кожи. Скорее всего, этим футболисты показали, что в футболе равны все, независимо от этнической принадлежности.
Georginio Wijnaldum celebrated his goal with an anti-racism message. pic.twitter.com/zENn16FkVj— ESPN FC (@ESPNFC) 19 ноября 2019 г.
Напомним, что этот матч завершился разгромной победой команды Нидерландов.