Бернарду Силва получил дисквалификацию на одну игру за расистский мем

сегодня, 17:40

Полузащитник «Манчестер Сити» получил дисквалификацию на одну встречу за твит о защитнике «горожан» .

25-летний португальский футболист в своем Твиттере опубликовал мем про французского игрока. Футбольная ассоциация Англии сочла этот твит расистским. Таким образом, Силва получил одну игру дисквалификации, оштрафован на 50 тысяч фунтов и должен пройти специальные курсы.

Напомним, что изначально Бернарду грозила шестиматчевая дисквалификация.