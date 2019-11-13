Бернарду Силва получил дисквалификацию на одну игру за расистский мем

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва получил дисквалификацию на одну встречу за твит о защитнике «горожан» Бенжамене Менди.
25-летний португальский футболист в своем Твиттере опубликовал мем про французского игрока. Футбольная ассоциация Англии сочла этот твит расистским. Таким образом, Силва получил одну игру дисквалификации, оштрафован на 50 тысяч фунтов и должен пройти специальные курсы.
Напомним, что изначально Бернарду грозила шестиматчевая дисквалификация.
Нормально так, тролльнул - дисква, 50к штраф, специальные курсы) Толерантность во всей красе!
Лучше бы решили вопрос с VAR'ом, чтобы не сажали за мониторы в ответственных матчах всяких Полов Тирни и прочих, топящих за свою любимую команду, что отрицательно сказывается на результатах матча.
Нормально так, тролльнул - дисква, 50к штраф, специальные курсы) Толерантность во всей красе!
Лучше бы решили вопрос с VAR'ом, чтобы не сажали за мониторы в ответственных матчах всяких Полов Тирни и прочих, топящих за свою любимую команду, что отрицательно сказывается на результатах матча.