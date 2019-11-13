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Бернарду Силва получил дисквалификацию на одну игру за расистский мем

сегодня, 17:40

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва получил дисквалификацию на одну встречу за твит о защитнике «горожан» Бенжамене Менди.

25-летний португальский футболист в своем Твиттере опубликовал мем про французского игрока. Футбольная ассоциация Англии сочла этот твит расистским. Таким образом, Силва получил одну игру дисквалификации, оштрафован на 50 тысяч фунтов и должен пройти специальные курсы.

Напомним, что изначально Бернарду грозила шестиматчевая дисквалификация.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   118 / 890
сегодня в 18:53
Негров надо ставить на место.
obana777
obana777
   70 / 890
сегодня в 18:38
Маловато будет!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил allemz
   217 / 890
сегодня в 18:20
FA клоуны, что за ху**е* они занимаются? Нормально так, тролльнул - дисква, 50к штраф, специальные курсы) Толерантность во всей красе! Лучше бы решили вопрос с VAR'ом, чтобы не сажали за мониторы в ответственных матчах всяких Полов Тирни и прочих, топящих за свою любимую команду, что отрицательно сказывается на результатах матча.
Пол Терни за кого болеет или топит?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил sihafazatron
   217 / 890
сегодня в 18:19
Должен пройти специальные курсы?))) ох и бред же, слов нет
причём платные и в негритянском квартале.
Wolverhampton
Wolverhampton
   367 / 890
сегодня в 18:19
Один матч мало!
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 18:14
Во беда с этими неграми.
sihafazatron
sihafazatron
   15 / 890
сегодня в 17:53
Сам Менди сотни раз подкалывал одноклубников, но ему конечно можно)) был бы я негром, поехал бы в англию)
Footbolista
Footbolista ответил sihafazatron
   5 / 890
сегодня в 17:49
Специальные курсы при шоколадной фабрике)...
allemz
allemz
   22 / 890
сегодня в 17:49
FA клоуны, что за ху**е* они занимаются?
Нормально так, тролльнул - дисква, 50к штраф, специальные курсы) Толерантность во всей красе!

Лучше бы решили вопрос с VAR'ом, чтобы не сажали за мониторы в ответственных матчах всяких Полов Тирни и прочих, топящих за свою любимую команду, что отрицательно сказывается на результатах матча.
sihafazatron
sihafazatron
   15 / 890
сегодня в 17:45
Должен пройти специальные курсы?))) ох и бред же, слов нет
Footbolista
Footbolista
   5 / 890
сегодня в 17:45
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