УПЛ призвала привлечь к ответственности виновных в расистском скандале

Пресс-служба украинской Премьер-Лиги опубликовала заявление по поводу расистского инцидента, произошедшего в матче 14-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо» (1:0).
Напомним, что во время матча во втором тайме болельщики гостей начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался.
Украинская Премьер-лига строго осуждает любые проявления расизма на стадионах и за их пределами и призывает к толерантности.
В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением в работе УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует самые распространенные платформы, чтобы твердо заявить: «Нет расизму».
УПЛ полностью солидарна с УЕФА и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и за их пределами.
Мы глубоко сожалеем об инциденте, который произошел во время матча между «Шахтером» и «Динамо» 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех причастных персон согласно действующему законодательству и правилам.
И Вы говорите про коллаборационизм, как будто, в этом есть что-то плохое.
И Вы говорите про коллаборационизм, как будто, в этом есть что-то плохое.
Во ржака,не знаю ни одного мокшанина что даже без 3-5 ошибок сможет сказать паляниця или залізниця)))
Врать не хорошо)))
Во ржака,не знаю ни одного мокшанина что даже без 3-5 ошибок сможет сказать паляниця или залізниця)))
Врать не хорошо)))
Или в украинских школах преподают абсурд? Я запутался тогда.
Или в украинских школах преподают абсурд? Я запутался тогда.
Дипломат.
Ваша дипломатия давно в деревянном ящике переворачивается)))
Что ты мне тычишь своим указом 93 года? Он распространяется только на территорию Украины. И то как я сейчас уточнил у знакомых, "на Украине" режет слух только западенцам.
Дипломат.
Ваша дипломатия давно в деревянном ящике переворачивается)))
Что ты мне тычишь своим указом 93 года? Он распространяется только на территорию Украины. И то как я сейчас уточнил у знакомых, "на Украине" режет слух только западенцам.
И , кстати, как Украина независима от своей ГТС, точнее советской? Когда декоммунизируют и распилят? А то, понимаешь, коммуняги сколько металлолома закопали.
И , кстати, как Украина независима от своей ГТС, точнее советской? Когда декоммунизируют и распилят? А то, понимаешь, коммуняги сколько металлолома закопали.
успехов тебе там, на россии.
успехов тебе там, на россии.
А шо у Вас на Украине проблема с евреями?
А шо у Вас на Украине проблема с евреями?
Или ты хочешь сказать у вас НА Украине с 1939 года что-то изменилось?
Или ты хочешь сказать у вас НА Украине с 1939 года что-то изменилось?
Хорошо тогда нет вопросов)))
Хорошо тогда нет вопросов)))