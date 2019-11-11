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УПЛ призвала привлечь к ответственности виновных в расистском скандале

вчера, 19:54

Пресс-служба украинской Премьер-Лиги опубликовала заявление по поводу расистского инцидента, произошедшего в матче 14-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо» (1:0).

Напомним, что во время матча во втором тайме болельщики гостей начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался.

Украинская Премьер-лига строго осуждает любые проявления расизма на стадионах и за их пределами и призывает к толерантности.

В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением в работе УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует самые распространенные платформы, чтобы твердо заявить: «Нет расизму».
УПЛ полностью солидарна с УЕФА и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и за их пределами.

Мы глубоко сожалеем об инциденте, который произошел во время матча между «Шахтером» и «Динамо» 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех причастных персон согласно действующему законодательству и правилам.

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Все комментарии
Action
Action ответил dimagas2
   651 / 933
вчера в 23:57
По-украински правильно Донбас.
И Вы говорите про коллаборационизм, как будто, в этом есть что-то плохое.
Виссарионович
Виссарионович ответил dimagas2
   29 / 933
вчера в 23:55
Если уж про мокшан начал, ты знаешь откуда они пришли и как расселялись?) Так что ты больше мокшанин чем я) да и я живу в многонациональной стране и не стремлюсь быть похожим на племя бандерлогов) мне все равно, кто мокшанин, а кто нет.
dimagas2
dimagas2 ответил Виссарионович
   108 / 933
вчера в 23:53
Ну это перед телевизором все герои и учителя)
Ну не вам про это говорить)))
Виссарионович
Виссарионович ответил dimagas2
   29 / 933
вчера в 23:51
Ну это перед телевизором все герои и учителя)
dimagas2
dimagas2 ответил Action
   108 / 933
вчера в 23:50
Какой абсурд. Читаю Р.Лях, Н.Темирова «История Украины»,учебник для 7кл. Киев, 2003 г. Или в украинских школах преподают абсурд? Я запутался тогда.
Шо серьезно?И что по укриански шпрехаете?)))
Во ржака,не знаю ни одного мокшанина что даже без 3-5 ошибок сможет сказать паляниця или залізниця)))
Врать не хорошо)))
Action
Action ответил dimagas2
   651 / 933
вчера в 23:49
Сепаратисты в Каталонии или Ирландии.
    dimagas2
    dimagas2 ответил Action
       108 / 933
    вчера в 23:48
    Сепаратист аль вольнодумец? Не поддерживаешь политику своего государства. А может, Вы , это - террорист?
    Сепаратисты в Каталонии или Ирландии.
    Action
    Action ответил dimagas2
       651 / 933
    вчера в 23:48
    Это сказали вы,замечаете суть диалога когда нет что сказать по сути ,сводите его до абсурда и бреда.
    Какой абсурд. Читаю Р.Лях, Н.Темирова «История Украины»,учебник для 7кл. Киев, 2003 г.
    Или в украинских школах преподают абсурд? Я запутался тогда.
    dimagas2
    dimagas2 ответил Виссарионович
       108 / 933
    вчера в 23:46
    Просвети хоть. А то до сих пор по кочкам скочем а вразумить не кому.
    Я вам что бесплатно в учителя записался?Идете в библиотеку или к историкам,а там уже самостоятельно.
    dimagas2
    dimagas2 ответил Action
       108 / 933
    вчера в 23:45
    Про славян читать грех, только про протоукров. Вот где истина.
    Это сказали вы,замечаете суть диалога когда нет что сказать по сути ,сводите его до абсурда и бреда.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил dimagas2
       29 / 933
    вчера в 23:45
    Просвети хоть. А то до сих пор по кочкам скочем а вразумить не кому.
    Action
    Action ответил dimagas2
       651 / 933
    вчера в 23:44
    Вы бы почитали,хоть не выли бы про словян,а начали своиюреальную историю учить и внимать о своих предках что прыгали по кочкам на мокшанских болотах.
    Про славян читать грех, только про протоукров. Вот где истина.
    dimagas2
    dimagas2 ответил Виссарионович
       108 / 933
    вчера в 23:44
    О чем ты говоришь? Ахахаха. Дипломат. Ваша дипломатия давно в деревянном ящике переворачивается))) Что ты мне тычишь своим указом 93 года? Он распространяется только на территорию Украины. И то как я сейчас уточнил у знакомых, "на Украине" режет слух только западенцам.
    Мои родители по сути с востока,но отец каждого мокшанина всегда учил как правильно и куда ему сходить.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил Action
       29 / 933
    вчера в 23:44
    Да мне вообще плевать, там есть нормальные ребята, в Харькове, Одессе, Херсоне, в Киеве, а это так, шлак интернетный. Просто у них беда на родине. Верхушка решила бабок заработать
    Action
    Action ответил dimagas2
       651 / 933
    вчера в 23:43
    Ну та и не рассказывайте мне сказок,о том что я должен делать в своей стране.
    Сепаратист аль вольнодумец? Не поддерживаешь политику своего государства. А может, Вы , это - террорист?
    dimagas2
    dimagas2 ответил Виссарионович
       108 / 933
    вчера в 23:42
    Мокшане может и не имеют) а тебе бы почитать про мокшан, может быть бы кругозор расширил))) и не читайте украинских газет по утрам.
    Вы бы почитали,хоть не выли бы про словян,а начали своиюреальную историю учить и внимать о своих предках что прыгали по кочкам на мокшанских болотах.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил dimagas2
       29 / 933
    вчера в 23:40
    Мокшане может и не имеют) а тебе бы почитать про мокшан, может быть бы кругозор расширил))) и не читайте украинских газет по утрам.
    dimagas2
    dimagas2 ответил Action
       108 / 933
    вчера в 23:40
    Эта Ваша логика. Я не говорил про независимость. Не приписывайте свои мысли и слова мне.
    Ну та и не рассказывайте мне сказок,о том что я должен делать в своей стране.
    Action
    Action ответил Виссарионович
       651 / 933
    вчера в 23:40
    О чем ты говоришь? Ахахаха. Дипломат. Ваша дипломатия давно в деревянном ящике переворачивается))) Что ты мне тычишь своим указом 93 года? Он распространяется только на территорию Украины. И то как я сейчас уточнил у знакомых, "на Украине" режет слух только западенцам.
    У них режет и подгорает далеко не слух.
    Action
    Action ответил dimagas2
       651 / 933
    вчера в 23:39
    По вашей логике отключайте американский интернет и выкидывайте в окна айфоны,макбуки и другу лабуду к которой мокшане не имеют никакого отношения.Почему не делаете?
    Эта Ваша логика. Я не говорил про независимость. Не приписывайте свои мысли и слова мне.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил dzvinka
       29 / 933
    вчера в 23:38
    О чем ты говоришь? Ахахаха.
    Дипломат.
    Ваша дипломатия давно в деревянном ящике переворачивается)))
    Что ты мне тычишь своим указом 93 года? Он распространяется только на территорию Украины. И то как я сейчас уточнил у знакомых, "на Украине" режет слух только западенцам.
    dimagas2
    dimagas2 ответил Action
       108 / 933
    вчера в 23:34
    Только США не говорите про незалежность, не поймут. Или посмеются. И , кстати, как Украина независима от своей ГТС, точнее советской? Когда декоммунизируют и распилят? А то, понимаешь, коммуняги сколько металлолома закопали.
    По вашей логике отключайте американский интернет и выкидывайте в окна айфоны,макбуки и другу лабуду к которой мокшане не имеют никакого отношения.Почему не делаете?
    Action
    Action ответил dimagas2
       651 / 933
    вчера в 23:32
    Хочу сказать что у нас в Украине в 1991 году после развала совка образовалось независимое государство)))
    Только США не говорите про незалежность, не поймут. Или посмеются.
    И , кстати, как Украина независима от своей ГТС, точнее советской? Когда декоммунизируют и распилят? А то, понимаешь, коммуняги сколько металлолома закопали.
    dimagas2
    dimagas2 ответил Виссарионович
       108 / 933
    вчера в 23:27
    Словарь не составляется за один год. А что с ним не так? Или ты хочешь сказать у вас НА Украине с 1939 года что-то изменилось?
    Хочу сказать что у нас в Украине в 1991 году после развала совка образовалось независимое государство)))
    Action
    Action ответил dzvinka
       651 / 933
    вчера в 23:24
    Я не знаю что кто видит, это их личные сексуальные драмы, но мы также из правил русского языка знаем, что, например, с планетами используется предлог "на". На Марсе, На Венере, На Земле. А наличие "глобуса Украина" нам как-бы намекает, что предлог "на" используется верно.
    Action
    Action ответил dzvinka
       651 / 933
    вчера в 23:18
    на "твоей воображаемой" россии может так и правильно, но между странами существует дипломатическая нота изпользования обоюдных названий и обращений, в которой оговоренно, что правильно будет В Украине, это произошло еще в 1993 году. Если тебе наплевать на дипломатические договоренности твоего государства - это твое личное дело)), но будь готов, что будут плевать и в ответ))) ахахаха успехов тебе там, на россии.
    Носители русского языка говорят НА Украине и Киев, а не носители русского языка могут идти в Куев в Украине
    dzvinka
    dzvinka ответил Виссарионович
       60 / 933
    вчера в 23:17
    Во-первых: Не на России, а в России. На России(имеется ввиду на территории России) может поместиться 28 Украин. Во-вторых: Вы у себя НА Украине можете издавать любые указы и говорить на РУССКОМ языке хоть на хоть в. Но по правилам РУССКОГО языка, правильно НА Украине.
    на "твоей воображаемой" россии может так и правильно, но между странами существует дипломатическая нота изпользования обоюдных названий и обращений, в которой оговоренно, что правильно будет В Украине, это произошло еще в 1993 году. Если тебе наплевать на дипломатические договоренности твоего государства - это твое личное дело)), но будь готов, что будут плевать и в ответ))) ахахаха
    успехов тебе там, на россии.
    Action
    Action ответил dimagas2
       651 / 933
    вчера в 23:16
    Тот что 1939 году написал еврей с Германии? Хорошо тогда нет вопросов)))
    Он таки русский лингвист.
    А шо у Вас на Украине проблема с евреями?
    Виссарионович
    Виссарионович ответил dimagas2
       29 / 933
    вчера в 23:15
    Словарь не составляется за один год. А что с ним не так?
    Или ты хочешь сказать у вас НА Украине с 1939 года что-то изменилось?
    dimagas2
    dimagas2 ответил Виссарионович
       108 / 933
    вчера в 23:07
    Где написано? Словарь Фасмера почитай. Там написано откуда пошло.
    Тот что 1939 году написал еврей с Германии?
    Хорошо тогда нет вопросов)))
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