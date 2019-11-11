УПЛ призвала привлечь к ответственности виновных в расистском скандале

Пресс-служба украинской Премьер-Лиги опубликовала заявление по поводу расистского инцидента, произошедшего в матче 14-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо» (1:0).

Напомним, что во время матча во втором тайме болельщики гостей начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался.

Украинская Премьер-лига строго осуждает любые проявления расизма на стадионах и за их пределами и призывает к толерантности.

В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением в работе УЕФА . Европейский футбольный союз максимально использует самые распространенные платформы, чтобы твердо заявить: «Нет расизму».

УПЛ полностью солидарна с УЕФА и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и за их пределами.