Ультраправые фанаты провели акцию против Балотелли

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Ультраправые активисты из группировки Forza Nuova Torino провели акцию против нападающего «Брешии» :

Возле стадиона «Ювентуса» появился баннер: «Марио, ты прав, ты африканец».

Forza Nuova Torino, объясняя свою акцию, заявила, что Балотелли ранее сам говорил, что чувствует себя скорее африканцем, а не итальянцем. Также организация добавила следующее:

Марио — избалованный ребенок, привыкший иметь все. И если что-то идет не так, он все оправдывает расизмом. Мы помним о его дочери Пиа, которая только через семь лет узнала, кто ее отец. В то же время мы помним, как Балотелли отдал 2 тысячи евро парню, который на спор съехал в воду на скутере.

Ранее сообщалось, что в адрес Балотелли неоднократно звучали расистские выкрики с трибун.