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«Динамо К» - о расизме: «Мы с нетерпением ждём начала следствия»

сегодня, 08:55
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Пресс-служба киевского «Динамо» сделала заявление после обвинений в расизме со стороны болельщиков в матче с донецким «Шахтёром» в 14-м туре чемпионата Украины.

Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором безапелляционно обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия.

Футбольный клуб «Динамо» своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданность принципам фэйр-плей, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большей части активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов. Однако за все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений.

Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определённой вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела ещё даже не началось. Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины её участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования.

Мы с нетерпением ждём начала следствия, готовы всесторонне помогать в нём и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента.

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Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   292 / 953
сегодня в 10:16
Бла бла бла
mihaluch
mihaluch
   115 / 953
сегодня в 09:14
Нет ни какой подоплёки для расизма.
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