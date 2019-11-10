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Тайсон заплакал из-за расистских выкриков во время матча с «Динамо»

сегодня, 22:35
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

В центральном матче 14-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо» разгорелся расистский скандал.

Во время матча во втором тайме болельщики гостей начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответил Napoleon Bonapart
   121 / 957
сегодня в 23:38
Мокшандия- великая страна с великой культурой!!! А вы, кто???
Не великая ,а большая)))
И приятно что начал называть вещи своими именами))
Мы - потомки русичей)))Вы фино-угры, что паразитируют на нашей истории.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил dimagas2
   69 / 957
сегодня в 23:35
И тебе, любить мокшандию на дистанции)))
Мокшандия- великая страна с великой культурой!!! А вы, кто???
Морозовский
Морозовский
   11 / 957
сегодня в 23:32
Хорошо , что бананы не летали, как в Питири когда-то!
dimagas2
dimagas2 ответил Napoleon Bonapart
   121 / 957
сегодня в 23:28
Желаю тебе оставаться в вашем повидле!!! Ахахаха!!!
И тебе, любить мокшандию на дистанции)))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил dimagas2
   69 / 957
сегодня в 23:27
Так ты уже сдрыснул, как косяк мойвы))) С себя начни)))
Желаю тебе оставаться в вашем повидле!!! Ахахаха!!!
dimagas2
dimagas2 ответил Napoleon Bonapart
   121 / 957
сегодня в 23:25
Я, уверен, ты, при первой же возможности, смоешься из неньки.
Так ты уже сдрыснул, как косяк мойвы)))
С себя начни)))
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   300 / 957
сегодня в 23:23
А слюни то зачем пускал
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   276 / 957
сегодня в 23:21
Узколобый постсовок :(
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   300 / 957
сегодня в 23:21
Це не еуропа больше?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил dimagas2
   69 / 957
сегодня в 23:15
А ты через экран можешь оценить мой уровень жизни?)) С такими способностями пора в экстрасенсы))) Кашпировский курит в стороне)))
Я, уверен, ты, при первой же возможности, смоешься из неньки.
dimagas2
dimagas2 ответил Napoleon Bonapart
   121 / 957
сегодня в 23:09
Ага, это особенно чувствуется по вашему уровню жизни. Ахахахаха!!!
А ты через экран можешь оценить мой уровень жизни?))
С такими способностями пора в экстрасенсы)))
Кашпировский курит в стороне)))
sihafazatron
sihafazatron ответил dzvinka
   19 / 957
сегодня в 23:04
все четко, а где желтая Тайсону за неспортивку?
за это должна быть дисква на несколько игр
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   202 / 957
сегодня в 23:02
=DDDD
abramjan
abramjan
   462 / 957
сегодня в 23:00
все это наговоры..еще со времен основания Рима украинцами братьями Ромуленко и Ремаланко украицы славятся добросердечием и гостеприимством к неграм...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил ZjzoRe
   69 / 957
сегодня в 22:58
дикари
Нет, просто нацики....
Питер Ман
Питер Ман
   214 / 957
сегодня в 22:58
Типичные сумасшедшие скакуны с майдана
ZjzoRe
ZjzoRe
   445 / 957
сегодня в 22:57
дикари
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   69 / 957
сегодня в 22:55
Еще, один патриот, якобы живущий в Польше. Ахахахаха!!!
dzvinka
dzvinka
   73 / 957
сегодня в 22:54
все четко, а где желтая Тайсону за неспортивку?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил dimagas2
   69 / 957
сегодня в 22:53
Мы уже в Европе))Очнись))
Ага, это особенно чувствуется по вашему уровню жизни. Ахахахаха!!!
abramjan
abramjan
   462 / 957
сегодня в 22:52
100% это по указке дядюшки пу провокаторы кричали а настоящий украинец негра негром не назовет
dimagas2
dimagas2 ответил Napoleon Bonapart
   121 / 957
сегодня в 22:52
Ну вот, пусть Европа задумается, кого, она кормит..... В Европу хотите? Ахахахахаха!!!
Мы уже в Европе))Очнись))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   69 / 957
сегодня в 22:50
Ну вот, пусть Европа задумается, кого, она кормит..... В Европу хотите? Ахахахахаха!!!
sihafazatron
sihafazatron ответил vladek55
   19 / 957
сегодня в 22:49
онижедети
у тебя пробел не работает?)
mangoх12
mangoх12
   28 / 957
сегодня в 22:47
угольком назвали, дык он же горняк значит должен быть угольный, че обижаться ?
dimagas2
dimagas2 ответил FERIS
   121 / 957
сегодня в 22:44
Украина скатилась уже ниже плинтуса... После такого позора большинство бразильцев и африканцев не захотят ехать в это недоразумение под названием чемпионат украины(
А кто против?))Пусть наша молодежь играет)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 957
сегодня в 22:42
что за сопляки сейчас в футбол играют? Он что, ожидал, что фанаты соперника будут ему аплодировать?)
vladek55
vladek55 ответил kotmyshka
сегодня в 22:42
Детишки
онижедети
cska1948
cska1948
   39 / 957
сегодня в 22:41
Этого Тайсона, да в "самое демократичное" государство в мире, в конец 50-х, начало 60-х годов прошлого века. Он бы там и дня не прожил с такой нежной психикой.
PiterGrad
PiterGrad
   366 / 957
сегодня в 22:41
це европа....ничего не поделать.
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