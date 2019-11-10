Тайсон заплакал из-за расистских выкриков во время матча с «Динамо»

сегодня, 22:35

В центральном матче 14-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо» разгорелся расистский скандал.

Во время матча во втором тайме болельщики гостей начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался.