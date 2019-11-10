Тайсон заплакал из-за расистских выкриков во время матча с «Динамо»

В центральном матче 14-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо» разгорелся расистский скандал.
Во время матча во втором тайме болельщики гостей начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался.
И приятно что начал называть вещи своими именами))
Мы - потомки русичей)))Вы фино-угры, что паразитируют на нашей истории.
И приятно что начал называть вещи своими именами))
Мы - потомки русичей)))Вы фино-угры, что паразитируют на нашей истории.
С себя начни)))
С себя начни)))
С такими способностями пора в экстрасенсы)))
Кашпировский курит в стороне)))
С такими способностями пора в экстрасенсы)))
Кашпировский курит в стороне)))