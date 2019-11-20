Бородюк: «Ставить сборной России оценки за отборочный турнир нет смысла»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал итоги отборочного турнира для национальной команды:

Если говорить в целом о национальной сборной, то задачу игроки выполнили, мы на чемпионате Европы. Для нашей страны это очень важный шаг, для игроков и болельщиков — тоже.



Что касается игр, те команды, которые были в нашей группе, для Бельгии и России они неконкурентноспособные. Поэтому все говорили, что мы должны выходить из этой группы. Задачу выполнили, вышли. Бельгия — очень сильный соперник, по игре в Петербурге тренерский штаб сделает выводы, и мы понимаем, что в открытый футбол в настоящий момент мы не готовы играть против бельгийцев. Все-таки с такими командами лучше играть в другой тактический план.



А если говорить о Евро, то все будет зависеть от того, как команда подготовится. Если мы будем хорошо готовы функционально, у нас стабилизируется основной состав, не будет травм ведущих игроков, то, думаю, наша сборная вполне конкурентноспособна.



Что касается Дании, то это хорошая, крепкая команда, прежде всего отличается атлетизмом, очень хорошо играет при стандартах. Все-таки многие игроки играют в Европе, и они готовы к такой интенсивности, которая будет на чемпионате Европы.



Оценки сборной я не ставлю. В настоящий момент мы на главном турнире — это самое важное. А выступление на Евро будет зависеть от самих футболистов и того, как команда подготовится к такому турниру.