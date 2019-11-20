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Б. Игнатьев: «Мы должны уважать игроков сборной России»

20 ноября 2019, 18:07
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал отдельную группу российских фанатов, которая оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун во время матча против команды Сан-Марино.

Я возмущен. Это наша команда, наши футболисты. Мы им отдаем должное, спрашиваем с них при поражениях. Но мы должны уважать сборников. Они делают все возможное, чтобы болельщики получали удовольствие от их игры. Они решили большую задачу, и мы едем на Евро. И Дзюба многое сделал для этого успеха. А тут начинают такое кричать. Я этого не понимаю. И мне также не понятно, почему люди, которые находились рядом с кричащими, не воздействовали на эту публику.

Артём после матча даже не стал подходить к трибунам? Я бы на его место тоже обиделся. Он больше всех делает для успешного выступления нашей сборной. И как капитан, и как нападающий. От него исходит много позитива по отношению к болельщикам. И такое отношение к нему ни в какие ворота не лезет.

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Террпсихора
Террпсихора
   711 / 831
20 ноября в 20:51
Особенно кокорина и мамая уважать, аа чуть не забыл про широкова ромку.
ДСА
ДСА
   237 / 831
20 ноября в 18:48
Дзюба -красавчик.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
20 ноября в 18:25
Болельщики сборной России были не правы. Арттём тоже в своё время помои лил и не замечал, что это не есть хорошо. Имеем то, что имеем.
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