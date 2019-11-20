Б. Игнатьев: «Мы должны уважать игроков сборной России»

Бывший тренер сборной России раскритиковал отдельную группу российских фанатов, которая оскорбляла нападающего с трибун во время матча против команды Сан-Марино.

Я возмущен. Это наша команда, наши футболисты. Мы им отдаем должное, спрашиваем с них при поражениях. Но мы должны уважать сборников. Они делают все возможное, чтобы болельщики получали удовольствие от их игры. Они решили большую задачу, и мы едем на Евро. И Дзюба многое сделал для этого успеха. А тут начинают такое кричать. Я этого не понимаю. И мне также не понятно, почему люди, которые находились рядом с кричащими, не воздействовали на эту публику.

Артём после матча даже не стал подходить к трибунам? Я бы на его место тоже обиделся. Он больше всех делает для успешного выступления нашей сборной. И как капитан, и как нападающий. От него исходит много позитива по отношению к болельщикам. И такое отношение к нему ни в какие ворота не лезет.