Итоги отбора Евро-2020 для сборной России

Задачу футболисты Черчесова выполнили, а «Соккер.ру» оценил весь путь на юбилейный чемпионат Европы.
Поставили рекордную победную серию
Когда у сборной России не было игровых проблем и поражений? Всегда были, впервые увидели такой счастливый длительный период – семь побед подряд. Ранее отрезка без осечек никогда не видели, уступали даже слабым соперникам. Сборная России частенько в отборах получала средних соперников – не сказать, что всегда нарывались хотя бы на Хорватию и Англию, как в 2007 году, ведь позже обходили в группах Шотландию, Ирландию, Швецию (уступив Австрии). В этот раз уверенно вынесли всех, кроме первой команды в таблице группы и в рейтинге ФИФА. Семь побед подряд приятно вспомнить, уникальный для российского футбола случай.
У сборной России появился диспетчер
Головин был одним из героев ЧМ-18, но по молодым игрокам всегда открытый вопрос: насколько хватит? И тогда настолько уверенно игру хавбек не вел. Оказалось, что Александр в сборной может увеличивать хронометраж главной роли и быть незаменимым человеком. Форварду Алексею Миранчуку для счастья скорее нужно, чтобы вся команда под него подстроилась – тогда будет правым инсайдом с функциями ассистента. А вот Александр из «Монако» – более универсальный солдат. Жардим доверяет ему в атаке сильнее, чем Сеску – слова самого португальского тренера. И в сборной России Головин обостряет лучше всех. Когда его нет – копье тупеет, когда на поле – можно ждать пасов и голов. У Александра два точных удара и три ассиста в отборе. И предпоследний пас – лучший в команде.
Усомнились в пользе натурализации
Напомните, сколько голов у опытного форварда Ари за сборную России? Может, Гильерме сильно помогал во всех отборочных матчах и стал героем двух поединков против Бельгии? Даже Марио Фернандес, хотя ему обязательно нужно сказать спасибо за ЧМ-18 и гол Хорватии – получилось красиво, сейчас устал и не всегда работает за ЦСКА так, чтобы называть его лидером сборной России. Следовательно, один из положительных исходов отбора – понимание, что нужно воспитывать местных ребят, доверять молодым россиянам, а не ждать, что бразильцы спасут российский футбол импортом. И не только южноамериканцы. Например, натурализованный Ахметов помогал, чем мог, но безо всех рожденных за пределами России и изначально без права на гражданство, даже без Марио, сборная возможна.
Изменили подход на более атакующий
Автобуса не было. Против Бельгии дома создали минимум четыре момента – уже больше, чем в отдельных матчах против сильных соперников в прошлом. Конечно, за наивное желание пойти вперед поплатились – Станислав Черчесов настаивает, что сознательно подарил Мартинесу контратаки. Однако сам факт, что сборная, которая панически боялась мяча, стала создавать больше моментов у ворот середняков – плюс. Конечно, Казахстан и Кипр обыграли дома со счетом 1:0, но в других матчах было 0:5 и 0:4. То есть увидели проблему реализации – как против сборной Куртуа в Санкт-Петербурге, а не отсутствия самих атак, как раньше. И мяч лучше держится – особенно на фоне того ужаса, что был на ЧМ и в Лиге Наций. До идеала далеко, но процесс пошел.
Задумались о выборе первого номера
Тут подключились клубные приключения Маринато, но накануне Евро-2020 у Черчесова будет сложный, но важный выбор – первого номера сборной России. У Лунева травма, хотя весной получит время в «Зените», чтобы доказать пользу в сборной. Скорее пойдут за Акинфеевым или начнут сильнее доверять Шунину, чем согласятся, что нужно приглашать Сафонова и готовить его на ближайшие десять лет? Да, консервативные ходы будут в стиле Черчесова. Но вряд ли он слепо доверяет Маринато. Иногда Гильерме просто не спасал – как против Бельгии, но команда с обороной сборной России не может себе позволить вратаря без замашек чудотворца. Открытая дискуссия лучше ее отсутствия – в свое время даже Акинфееву вредило отношение к нему, как к неприкасаемому.
Не успели проверить всех талантов
У сборной России есть кадровый резерв, если Черчесов соизволит его заметить. Например, пока с Фёдором Чаловым в первой сборной поступили, как в свое время с Бухаровым – создали условия, при которых форвард будет лишним в схемах, и на основании своей тактической ошибки сделали генеральный вывод – не годен. По такой же схеме можно списать в будущем и Сулейманова, и Сафонова, и любого другого центрального защитника, кроме Семенова. Но если подумать, то на Евро-2020 должны стремиться и Кутепов, и Баринов, и даже молодой Сафонов – все они могут провести весну так, что Черчесов сменит гнев на милость, не говоря уже о новых форвардах, вроде Игнатьева или Соболева. В сборной, которая даже Миранчуков пока не интегрировала, есть кадровый потенциал. Например, вингер Бакаев до Евро-2020 может набрать форму у Доменико Тедеско и принести пользу не меньшую, чем Ионов.
Порадовались голам и пасам от Дзюбы
О скандале помним, но давайте и о результативных действиях не забывать. Да, против фаворита группы капитан сыграл так, как и вся команда. Не стоило давать обещания до матча, драться в стиле львов не смогли. Это после Хорватии, когда Артём Дзюба в слезах давал интервью, отсылка к хищникам из джунглей была уместной – вылетели по пенальти от будущих финалистов чемпионата мира, сделали все, чтобы не стать пассажирами против команды Модрича, хотя сборная Месси слила хорватам без вариантов. А против Бельгии как раз никто из россиян не дрался, пока Азары не выступили в роли грома и не заставили креститься. Зато, если суммировать весь отбор, то получите 9 голов и 5 ассистов Дзюбы. Большая сумма только у одного человека – Харри Кейн забил 12 раз и отдал 5 ассистов. У его напарника Стерлинга тоже 14 баллов, как у Дзюбы. Все остальные выступили не так результативно.
Получили прививку от высокомерия
Серьезно начали разговор о победе на Евро-2020? Конечно, нужно тихо мечтать о максимуме – всякое бывает, валлийцы в прошлый раз в полуфинал вышли, а сейчас могут быть в группе со сборной России. Однако преждевременно делать любые заявления и смешить людей. Сами же исправились, когда Дзюба заявил, что фаворитом Евро сборная России, конечно же, не является. Игры против Бельгии очень кстати – могли в теории получить другого соперника, более слабого, и тогда возомнили себя без пяти минут фаворитами, вспомнив пенальти с хорватами и забыв поражение от Швеции в Лиге Наций. А так сборная России знает свое место, что упростит подготовку к финальной части турнира, на котором минимум две игры сыграют дома. Если повезет – три или четыре, так что надо благодарить бельгийцев за своевременные поражения.
Как показывает опыт, сборной России удобнее стартовать с позиции недооценки себя и переоценки соперников, нежели с шапкозакидательства. Отбор на Евро-2020 прошли уверенно, результативно, собрали уникальную серию побед. Черчесов и его футболисты справились с первой задачей, хотя впереди – более важная и сложная.
Дания на голову сильнее, гляньте как играют! Бельгия топ. Ну и Уэльс либо Ирландия сметун одним только прессингом.
Дания на голову сильнее, гляньте как играют! Бельгия топ. Ну и Уэльс либо Ирландия сметун одним только прессингом.
В общем, больше нуля автору не поставишь. Такая рецензия.
В общем, больше нуля автору не поставишь. Такая рецензия.
Чего? Натурализовать парочку из Дижона, Кана, Нима, сборная лучше станет. Эти команды сильнее монаки
Чего? Натурализовать парочку из Дижона, Кана, Нима, сборная лучше станет. Эти команды сильнее монаки
Хоть и недолюбливаю Багрова
Зачем Вам Горин?
А соккер?
Хоть и недолюбливаю Багрова
Зачем Вам Горин?
А соккер?