Итоги отбора Евро-2020 для сборной России

вчера, 17:45

Задачу футболисты Черчесова выполнили, а «Соккер.ру» оценил весь путь на юбилейный чемпионат Европы.

Поставили рекордную победную серию

Когда у сборной России не было игровых проблем и поражений? Всегда были, впервые увидели такой счастливый длительный период – семь побед подряд. Ранее отрезка без осечек никогда не видели, уступали даже слабым соперникам. Сборная России частенько в отборах получала средних соперников – не сказать, что всегда нарывались хотя бы на Хорватию и Англию, как в 2007 году, ведь позже обходили в группах Шотландию, Ирландию, Швецию (уступив Австрии). В этот раз уверенно вынесли всех, кроме первой команды в таблице группы и в рейтинге ФИФА . Семь побед подряд приятно вспомнить, уникальный для российского футбола случай.

У сборной России появился диспетчер

Головин был одним из героев ЧМ -18, но по молодым игрокам всегда открытый вопрос: насколько хватит? И тогда настолько уверенно игру хавбек не вел. Оказалось, что Александр в сборной может увеличивать хронометраж главной роли и быть незаменимым человеком. Форварду для счастья скорее нужно, чтобы вся команда под него подстроилась – тогда будет правым инсайдом с функциями ассистента. А вот Александр из «Монако» – более универсальный солдат. Жардим доверяет ему в атаке сильнее, чем Сеску – слова самого португальского тренера. И в сборной России Головин обостряет лучше всех. Когда его нет – копье тупеет, когда на поле – можно ждать пасов и голов. У Александра два точных удара и три ассиста в отборе. И предпоследний пас – лучший в команде.

Усомнились в пользе натурализации

Напомните, сколько голов у опытного форварда Ари за сборную России? Может, Гильерме сильно помогал во всех отборочных матчах и стал героем двух поединков против Бельгии? Даже , хотя ему обязательно нужно сказать спасибо за ЧМ -18 и гол Хорватии – получилось красиво, сейчас устал и не всегда работает за ЦСКА так, чтобы называть его лидером сборной России. Следовательно, один из положительных исходов отбора – понимание, что нужно воспитывать местных ребят, доверять молодым россиянам, а не ждать, что бразильцы спасут российский футбол импортом. И не только южноамериканцы. Например, натурализованный Ахметов помогал, чем мог, но безо всех рожденных за пределами России и изначально без права на гражданство, даже без Марио, сборная возможна.

Изменили подход на более атакующий

Автобуса не было. Против Бельгии дома создали минимум четыре момента – уже больше, чем в отдельных матчах против сильных соперников в прошлом. Конечно, за наивное желание пойти вперед поплатились – настаивает, что сознательно подарил Мартинесу контратаки. Однако сам факт, что сборная, которая панически боялась мяча, стала создавать больше моментов у ворот середняков – плюс. Конечно, Казахстан и Кипр обыграли дома со счетом 1:0, но в других матчах было 0:5 и 0:4. То есть увидели проблему реализации – как против сборной Куртуа в Санкт-Петербурге, а не отсутствия самих атак, как раньше. И мяч лучше держится – особенно на фоне того ужаса, что был на ЧМ и в Лиге Наций. До идеала далеко, но процесс пошел.

Задумались о выборе первого номера

Тут подключились клубные приключения Маринато, но накануне Евро-2020 у Черчесова будет сложный, но важный выбор – первого номера сборной России. У Лунева травма, хотя весной получит время в «Зените», чтобы доказать пользу в сборной. Скорее пойдут за Акинфеевым или начнут сильнее доверять Шунину, чем согласятся, что нужно приглашать Сафонова и готовить его на ближайшие десять лет? Да, консервативные ходы будут в стиле Черчесова. Но вряд ли он слепо доверяет Маринато. Иногда Гильерме просто не спасал – как против Бельгии, но команда с обороной сборной России не может себе позволить вратаря без замашек чудотворца. Открытая дискуссия лучше ее отсутствия – в свое время даже Акинфееву вредило отношение к нему, как к неприкасаемому.

Не успели проверить всех талантов

У сборной России есть кадровый резерв, если Черчесов соизволит его заметить. Например, пока с в первой сборной поступили, как в свое время с Бухаровым – создали условия, при которых форвард будет лишним в схемах, и на основании своей тактической ошибки сделали генеральный вывод – не годен. По такой же схеме можно списать в будущем и Сулейманова, и Сафонова, и любого другого центрального защитника, кроме Семенова. Но если подумать, то на Евро-2020 должны стремиться и Кутепов, и Баринов, и даже молодой Сафонов – все они могут провести весну так, что Черчесов сменит гнев на милость, не говоря уже о новых форвардах, вроде Игнатьева или Соболева. В сборной, которая даже Миранчуков пока не интегрировала, есть кадровый потенциал. Например, вингер Бакаев до Евро-2020 может набрать форму у и принести пользу не меньшую, чем Ионов.

Порадовались голам и пасам от Дзюбы

О скандале помним, но давайте и о результативных действиях не забывать. Да, против фаворита группы капитан сыграл так, как и вся команда. Не стоило давать обещания до матча, драться в стиле львов не смогли. Это после Хорватии, когда в слезах давал интервью, отсылка к хищникам из джунглей была уместной – вылетели по пенальти от будущих финалистов чемпионата мира, сделали все, чтобы не стать пассажирами против команды Модрича, хотя сборная Месси слила хорватам без вариантов. А против Бельгии как раз никто из россиян не дрался, пока Азары не выступили в роли грома и не заставили креститься. Зато, если суммировать весь отбор, то получите 9 голов и 5 ассистов Дзюбы. Большая сумма только у одного человека – забил 12 раз и отдал 5 ассистов. У его напарника Стерлинга тоже 14 баллов, как у Дзюбы. Все остальные выступили не так результативно.

Получили прививку от высокомерия

Серьезно начали разговор о победе на Евро-2020? Конечно, нужно тихо мечтать о максимуме – всякое бывает, валлийцы в прошлый раз в полуфинал вышли, а сейчас могут быть в группе со сборной России. Однако преждевременно делать любые заявления и смешить людей. Сами же исправились, когда Дзюба заявил, что фаворитом Евро сборная России, конечно же, не является. Игры против Бельгии очень кстати – могли в теории получить другого соперника, более слабого, и тогда возомнили себя без пяти минут фаворитами, вспомнив пенальти с хорватами и забыв поражение от Швеции в Лиге Наций. А так сборная России знает свое место, что упростит подготовку к финальной части турнира, на котором минимум две игры сыграют дома. Если повезет – три или четыре, так что надо благодарить бельгийцев за своевременные поражения.

Как показывает опыт, сборной России удобнее стартовать с позиции недооценки себя и переоценки соперников, нежели с шапкозакидательства. Отбор на Евро-2020 прошли уверенно, результативно, собрали уникальную серию побед. Черчесов и его футболисты справились с первой задачей, хотя впереди – более важная и сложная.