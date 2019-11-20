Бородюк: «Дзюбе нет смысла обращать внимание на фанатов»

Бывший тренер сборной России прокомментировал оскорбления фанатов в адрес форварда национальной команды Артёма Дзюбы:

Поведение болельщиков? Это недостойное поведение со стороны тех, кто скандировал эти выкрики. А национальной сборной и Артёму я пожелал бы в этом плане быть сильнее. Нет смысла обращать на них внимание, ему нужно доказывать всё своей игрой, поведением, своим отношением к сборной и продемонстрировать это на чемпионате Европы. В такие моменты ребята должны объединяться. На такие провокации ни в коем случае нельзя обращать внимание, еще раз повторю, что это недостойное поведение болельщиков. У нас всегда так: тебя либо превозносят, либо потом начинают оскорблять. Нет у нас культуры боления. К сожалению, в такое время живем. Есть такая пословица: что с нами ни делают — мы становимся сильнее.