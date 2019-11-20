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Бородюк: «Дзюбе нет смысла обращать внимание на фанатов»

20 ноября 2019, 17:46
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал оскорбления фанатов в адрес форварда национальной команды Артёма Дзюбы:

Поведение болельщиков? Это недостойное поведение со стороны тех, кто скандировал эти выкрики. А национальной сборной и Артёму я пожелал бы в этом плане быть сильнее. Нет смысла обращать на них внимание, ему нужно доказывать всё своей игрой, поведением, своим отношением к сборной и продемонстрировать это на чемпионате Европы. В такие моменты ребята должны объединяться. На такие провокации ни в коем случае нельзя обращать внимание, еще раз повторю, что это недостойное поведение болельщиков. У нас всегда так: тебя либо превозносят, либо потом начинают оскорблять. Нет у нас культуры боления. К сожалению, в такое время живем. Есть такая пословица: что с нами ни делают — мы становимся сильнее.

Ранее свое мнение по поводу этой ситуации выразил бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис.

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Все комментарии
kastites
kastites
   357 / 831
21 ноября в 05:01
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров
       304 / 831
    20 ноября в 18:32
      Гоша Тамбовский
      Гоша Тамбовский
         100 / 831
      20 ноября в 18:02
      Хорошо, что таких единицы, это все болельщики спартака.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил karnager
         6 / 831
      20 ноября в 17:54
      Их заказали в рфс, 100%
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         6 / 831
      20 ноября в 17:53
      Хоть кто нибудь за Аршавина так заступился
      Abverin
      Abverin
         48 / 831
      20 ноября в 17:51
      Свиньи никак не угомоняться, как он их жестко кинул.
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