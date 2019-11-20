Колосков: «Финляндия и Уэльс - равные сборные, Россия выше классом»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о жеребьёвке чемпионата Европы 2020 года. Сборная России сыграет с командами Бельгии и Дании, третьим соперником станет либо Финляндия, либо Уэльс.

Надо понимать, что на первенстве Европы не будет команд вроде Сан-Марино. Готовиться и настраиваться нужно соответственно. Думаю, тренеры уже знают, как это делать. Они получат максимум информации. У Черчесова уже сформировался план для команды. Матчи с Бельгией показали, что нельзя играть в открытый футбол.

Сборные Уэльса и Финляндии – одинаковые команды. Неслучайно они обе находятся в четвертой корзине. Понятно, что по уровню мастерства и классу эти команды гораздо ниже нашей сборной. А вот сборная Дании, хоть и без особых притязаний, но чуть не попала в четвертьфинал чемпионата мира в России. Наша национальная команда может замахнуться на второе место в группе.