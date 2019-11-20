Колосков: «Финляндия и Уэльс - равные сборные, Россия выше классом»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о жеребьёвке чемпионата Европы 2020 года. Сборная России сыграет с командами Бельгии и Дании, третьим соперником станет либо Финляндия, либо Уэльс.
Надо понимать, что на первенстве Европы не будет команд вроде Сан-Марино. Готовиться и настраиваться нужно соответственно. Думаю, тренеры уже знают, как это делать. Они получат максимум информации. У Черчесова уже сформировался план для команды. Матчи с Бельгией показали, что нельзя играть в открытый футбол.
Сборные Уэльса и Финляндии – одинаковые команды. Неслучайно они обе находятся в четвертой корзине. Понятно, что по уровню мастерства и классу эти команды гораздо ниже нашей сборной. А вот сборная Дании, хоть и без особых притязаний, но чуть не попала в четвертьфинал чемпионата мира в России. Наша национальная команда может замахнуться на второе место в группе.
Ранее Колосков высказался о реформе в российском судейском корпусе.
- Есть!!! Кое что есть!!! Но не то, не то!!! (Райкин)
Защита тоже напрягает, все вперед бегут , забить хотят, а тут им не РПЛ, быстро наказывают. Подстраховка явно не отлажена. Как Марио бельгийцы встречали??? Только мяч получил, его двое, а то трое припирали к бровке, готовились.
- Есть!!! Кое что есть!!! Но не то, не то!!! (Райкин)
Защита тоже напрягает, все вперед бегут , забить хотят, а тут им не РПЛ, быстро наказывают. Подстраховка явно не отлажена. Как Марио бельгийцы встречали??? Только мяч получил, его двое, а то трое припирали к бровке, готовились.
Такое прокатывает раз в сто лет.
В открытый футбол придётся играть,как не крути.
Такое прокатывает раз в сто лет.
В открытый футбол придётся играть,как не крути.
Да и Финляндия не Сан-Марино, легкой прогулки не получится.
Да и Финляндия не Сан-Марино, легкой прогулки не получится.
Вячеслав Иванович вспомнил победу над испанцами,не думаю что на
Евро это не прокатит,а в остальном наверно он прав!
Вячеслав Иванович вспомнил победу над испанцами,не думаю что на
Евро это не прокатит,а в остальном наверно он прав!
https://www.youtube.com/watch?v=T8r-YbtaLa8
А есть ведь серединка еще)
А есть ведь серединка еще)