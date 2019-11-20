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Колосков: «Финляндия и Уэльс - равные сборные, Россия выше классом»

20 ноября 2019, 16:51

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о жеребьёвке чемпионата Европы 2020 года. Сборная России сыграет с командами Бельгии и Дании, третьим соперником станет либо Финляндия, либо Уэльс.

Надо понимать, что на первенстве Европы не будет команд вроде Сан-Марино. Готовиться и настраиваться нужно соответственно. Думаю, тренеры уже знают, как это делать. Они получат максимум информации. У Черчесова уже сформировался план для команды. Матчи с Бельгией показали, что нельзя играть в открытый футбол.

Сборные Уэльса и Финляндии – одинаковые команды. Неслучайно они обе находятся в четвертой корзине. Понятно, что по уровню мастерства и классу эти команды гораздо ниже нашей сборной. А вот сборная Дании, хоть и без особых притязаний, но чуть не попала в четвертьфинал чемпионата мира в России. Наша национальная команда может замахнуться на второе место в группе.

 Ранее Колосков высказался о реформе в российском судейском корпусе.

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ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 831
20 ноября в 22:52
А по моему они одинаковые
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Да ладно вам
   17 / 831
20 ноября в 20:33
Покажите это Колоскову. https://www.youtube.com/watch?v=T8r-YbtaLa8
Старенький , память подводит!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   17 / 831
20 ноября в 20:17
А с защитой? а сегодня лишь двое ( Марио и Джикия) удовлетворяют требованиям сборной. А всего 5 человек ( еще Головин, Оздоев и Черышев). Но этого мало. У Дзюбы эмоциональный пик прошел, и он играет на самонастрое. Так что реальные шансы нашей сборной на ЧЕ 20 более чем туманные. Отбор, где играли с Казахстаном и Шотландией ( двух других в расчет можно не брать), не показатель. Были бы хотя бы уровня Австрии, Швейцарии , или Швеции, тогда можно было бы источать оптимизм, а так....... Ситуацию усугубляет то, что Черчесов упертый гражданин и омоложение состава не планирует. Реальный уровень показала Бельгия. 2 :7. Что еще нужно?
В последнее время и впрямь консерватизм его зашкаливает. Вроде пытается что менять, но :
- Есть!!! Кое что есть!!! Но не то, не то!!! (Райкин)
Защита тоже напрягает, все вперед бегут , забить хотят, а тут им не РПЛ, быстро наказывают. Подстраховка явно не отлажена. Как Марио бельгийцы встречали??? Только мяч получил, его двое, а то трое припирали к бровке, готовились.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   30 / 831
20 ноября в 19:58
Ну как же , помню. Только сейчас ребята более техничные подросли. А вот с нападением пока много вопросов, да и вратарская позиция до конца неясна???
А с защитой? а сегодня лишь двое ( Марио и Джикия) удовлетворяют требованиям сборной. А всего 5 человек ( еще Головин, Оздоев и Черышев). Но этого мало. У Дзюбы эмоциональный пик прошел, и он играет на самонастрое. Так что реальные шансы нашей сборной на ЧЕ 20 более чем туманные. Отбор, где играли с Казахстаном и Шотландией ( двух других в расчет можно не брать), не показатель. Были бы хотя бы уровня Австрии, Швейцарии , или Швеции, тогда можно было бы источать оптимизм, а так....... Ситуацию усугубляет то, что Черчесов упертый гражданин и омоложение состава не планирует. Реальный уровень показала Бельгия. 2 :7. Что еще нужно?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   107 / 831
20 ноября в 19:26
Мне бы не хотелось чтоб сборная России выиграла чемпионат играя как греки.
Такое прокатывает раз в сто лет.
В открытый футбол придётся играть,как не крути.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   17 / 831
20 ноября в 19:15
Уэльс и Россия играли на ЧЕ-16. Результат напомнить? Бейл покуражился на славу
Ну как же , помню. Только сейчас ребята более техничные подросли. А вот с нападением пока много вопросов, да и вратарская позиция до конца неясна???
Garrincha58
Garrincha58
   209 / 831
20 ноября в 18:05
какой бред несёт припочётнейший аксакал советского футбола
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
20 ноября в 17:50
Похоже без ума парень
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
20 ноября в 17:49
Типа четвертую команду мы легко обыграем.
vitya valdes
vitya valdes
20 ноября в 17:45
Не выше
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 831
20 ноября в 17:40
Кто победит тот и сильней .
Игорь Волков
Игорь Волков
   597 / 831
20 ноября в 17:32
Да, мы помним как наши с ними сыграли на ЧЕ последним. Не надо лить воду. у Уэльса не слабая сборная, все играют в британский, атлетичный футбол. Нам крайне сложно с ними будет.
Да и Финляндия не Сан-Марино, легкой прогулки не получится.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
20 ноября в 17:25
Совсем недавно влетали Уэльсу. Слово "гораздо сильнее" прям убило))
RUSTY8
RUSTY8
   361 / 831
20 ноября в 17:25
Уэльс даже когда колос рулил эрфеэс был выше классом финнов
Лакшери
Лакшери
   776 / 831
20 ноября в 17:23
Уэльс нас недавно раскатал как не*** делать
shur
shur
   343 / 831
20 ноября в 17:17
...не играя в открытый футбол,команда становится автобусом! Наверно
Вячеслав Иванович вспомнил победу над испанцами,не думаю что на
Евро это не прокатит,а в остальном наверно он прав!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   397 / 831
20 ноября в 17:14
)) понесло ) есть же идиоты в хорошей нашей стране)))
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
20 ноября в 17:10
Покажите это Колоскову.

You will never walk alone
You will never walk alone
   156 / 831
20 ноября в 17:09
Жесть, что с людьми победы над сан марино и полуживыми кипрошотландцами делают))) Каким классом Россия выше Уэльса? Там полсостава играют в топ-чемпионатах, игроков уровня Бейла и Рэмси у россиян нет. Правду ведь Достоевский говорил: русский- он или апокалиптик или нигилист, или все или ничего.
А есть ведь серединка еще)
KaiserRM
KaiserRM
   457 / 831
20 ноября в 17:08
Наша сборная гораздо выше Уэльса и Финнов?))))особенно Уэльса,совсем недавно было подтверждение тому.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   30 / 831
20 ноября в 17:02
Уэльс и Россия играли на ЧЕ-16. Результат напомнить? Бейл покуражился на славу
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
20 ноября в 17:01
Уже вызывает сомнения.
BenderBender
BenderBender
   165 / 831
20 ноября в 16:58
Идиот
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
20 ноября в 16:53
Чего загадывать, на Евро все узнаем!!!
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