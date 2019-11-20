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Канчельскис: «Фанатам, оскорбившим Дзюбу, нужно запрещать ходить на футбол»

20 ноября 2019, 17:23
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал оскорбления фанатов в адрес форварда национальной команды Артёма Дзюбы:

Поведение болельщиков считаю позором. Этих людей нужно вычислять и не допускать к просмотру игр. Так делать нельзя. В цивилизованных странах такого не может быть, быстро вычисляют по камере, потом запрещают ходить на футбол. Точно знаю, что в Англии и Италии такое практикуется. Это неприлично, некрасиво. Это если говорить о ситуации с одной стороны, с другой, может быть, у болельщиков с Дзюбой были какие-то проблемы еще давно. Мы же не знаем, что могло произойти. В любом случае, это неправильно. 

Дзюбе нужно было забить и, как Аршавин, празднуя голы, показать, мол, помолчите. Дело сделано. Может быть, Артём и слышал эти слова, но он не должен поддаваться на провокации. Нужно делать свое дело — выходить, играть, дальше двигаться вперед. Не забил Дзюба вчера – потом забьет. Уделять этому внимание неправильно. Забил бы он, удовольствия никто бы не получил.

Ранее пресс-служба сборной России обратилась к этим болельщикам. 

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Все комментарии
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 07:59
Нельзя свиней пускать на стадионы!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил nautilus163
   6 / 831
21 ноября в 20:21
...
зигзаг
зигзаг ответил nautilus163
   94 / 831
21 ноября в 18:14
Только психически нездоровые будут болеть за ленивых и обнаглевших
nautilus163
nautilus163 ответил 25процентный клоун
   274 / 831
21 ноября в 17:36
У вас помоему патриатизм((
Болеть за сборную своей страны это обычное дело для психически здорового человека!
ekliziast
ekliziast
   205 / 831
21 ноября в 10:06
За такие кричалки надо привлекать к уголовной ответственности , десятку заводил выписать по 3-5 лети пусть на зоне кричат .
yasukuni
yasukuni ответил Владимир Немченков
   135 / 831
21 ноября в 08:59
не надо никогда путать клубные разборки со сборной,сборная-это святое....
Для виража? Гавкали именно во время матча с Бельгией.
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответил oleg3k
21 ноября в 08:34
И что?Федун ему предложил очень хорошие деньги.А конфликты есть у многих игроков с тренерами.Но ни один тренер не будет не ставить в состав хорошо играющего игрока.И не надо мне указывать,писать или нет.Обойдусь без советчиков.
ага,не будет,будет в аренду ссылать,что хорошо продемонстрировал Карпин..
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответил yasukuni
21 ноября в 08:31
За всем этим хаем как-то забыли про скандирование во время питерского матча. Как там Москву и москвичей поливали? Но про это писать низзззя. Это ведь Распил-арена! Это бомжегаз! Это голубые бакланы! Хотя те, кто материл игрочишку дубового все-таки не правы.
не надо никогда путать клубные разборки со сборной,сборная-это святое....
OLESOCC
OLESOCC
   302 / 831
21 ноября в 08:28
... а Дзю - запретить играть в футбол!.
ОПС
ОПС
   530 / 831
21 ноября в 05:19
Оскорблять нехорошо
yasukuni
yasukuni
   135 / 831
21 ноября в 04:27
За всем этим хаем как-то забыли про скандирование во время питерского матча. Как там Москву и москвичей поливали? Но про это писать низзззя. Это ведь Распил-арена! Это бомжегаз! Это голубые бакланы!

Хотя те, кто материл игрочишку дубового все-таки не правы.
Алексей Зубарев 1
Алексей Зубарев 1
   308 / 831
21 ноября в 02:53
Дзюбы дно. Как не умел играть. Так и не умеет.
oleg3k
oleg3k ответил рже
   325 / 831
21 ноября в 01:09
Не знаешь непиши,у Дзюбы был конфликт с кучерявым
И что?Федун ему предложил очень хорошие деньги.А конфликты есть у многих игроков с тренерами.Но ни один тренер не будет не ставить в состав хорошо играющего игрока.И не надо мне указывать,писать или нет.Обойдусь без советчиков.
рже
рже ответил oleg3k
   413 / 831
21 ноября в 00:45
Не знаешь непиши,у Дзюбы был конфликт с кучерявым
VAN ARM
VAN ARM
   310 / 831
21 ноября в 00:29
такое поведение не допустимо !!!!!!!хотя в душе согласен с фанатами)))))
oleg3k
oleg3k
   325 / 831
20 ноября в 23:30
Не поддерживаю тех кто оскорблял деревяху.НО.Дзюбу воспитал СПАРТАК,а он ушёл в зенит.Клуб болельщики которого,да и руководство ненавидят СПАРТАК.Причём за сумму,которая ненамного превышала ту,что предложил ему СПАРТАК.Я понимаю что в футболе бывают разные переходы,и такие тоже.Но после того как перешёл,стал поливать грязью клуб который его воспитал,что бы выслужится перед новыми хозяевами.Для меня этот человек перестал существовать после этого.И как бы после этого он хорошо не играл за сборную,для меня он навсегда ИУДА.И когда он закончит с футболом, он не станет бывшим СПАРТАКОВЦЕМ,да и зенитовцем тоже.Предателей нигде не любят.И СПАРТАКОВСКИЕ болельщики будут его всегда освистывать.А оскорблять я считаю его не надо,он и так себя наказал на всю оставшуюся жизнь.
Big krendel
Big krendel
   33 / 831
20 ноября в 23:26
    lobsterdam
    lobsterdam ответил minai
       149 / 831
    20 ноября в 23:17
    Если делу придать серьёзный оборот, то Интерпол имеется.
    Интерпол занимается организацией международного розыска, борьбой с ОПГ, наркомафией и прочими серьезными вопросами, а "возбуждать дела" -? Ну это ж не ментура какая-нибудь районная.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил time out
       11 / 831
    20 ноября в 23:11
    Если запретить болельщикам, которые оскорбляют Дзюбу, ходить на стадион, то стадионы опустеют. Будут только ходить на Распил-Арену, потому что там самый большой сортир в Европе.
    Красивая арена, кстати. Как и Фишт в Сочи.
    Как и Ростов-арена. Как и Краснодар-арена .
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил spartach n1
       11 / 831
    20 ноября в 23:09
    Имеешь право на собственное мнение,только вот зачем тебе чтоб все мыслили одинаково ? Для чего пытаешься навязать людям что они неправильно болеют ? Нет же никаких вопросов к зенитовцу Оздоеву,паровозу Миранчуку и т.д. Не приходит на ум что именно с дзюбарасом что-то не так ?
    Где ты увидел, что я навязываю тебя любить Дзюбу ? ) Хоть один комм покажи.
    И тебе,Серый, сборная параллельна, но завтра они пойдут в гору, и ты приклеишься
    с поздравлениями. перелогинишься. и будешь восхвалять, но лишь своих клубных.
    И ты считаешь, что ты сейчас этот бред обосновал ? ) Кому угодно, только не мне )
    Мы с тобой по возрасту застали Дасаева и Акинфеева.Только разница между нами
    есть одна немалая : я считаю Рината и до сих пор вратарем Союза мирового уровня,
    на которого равнялись, а ты стабильно скатываешься до детских оскорблений Игоря
    по причине того, что он-конь, и ты его никак не воспринимаешь как вратаря сборной,
    а вот играй он за твоих, мелкопакостничеством ты бы не занимался, все просто ,
    Серый, в пазлы складывается, ты и сборная- это небо и земля ) ....Бывай, Серый !
    time out
    time out
       41 / 831
    20 ноября в 23:06
      Apokalipsys
      Apokalipsys ответил spartach n1
      20 ноября в 23:05
      Почему же не так? Вопрос мрачно много, и так же поличностям! Другое дело какие вопросы и о чем! А яснолткому, да, один вопрос-и до коль!
      Nick Ch
      Nick Ch ответил armeec_♞
         249 / 831
      20 ноября в 23:05
      Заказуха -- это когда из бревна идола делают гос. сми...
      spartach n1
      spartach n1 ответил NAZAR 007
         2 / 831
      20 ноября в 22:52
      А это тебя никак не зацепило, как и меня. Тебя еще в проекте , как и меня, не было. Да и потом твои тексты " о стаде", о ком ты вообще речь ведешь ? Мне Дзюба лично постольку поскольку, но если он в сборной, то это вне клубного. Точно так же писал, и когда Жирквоа иудой называли, и Акинфеева когда парафинили, мне без разницы клубная призма. И для большинства болельщиков в стране- ключевое, что это люди, представляющие сборную нашей страны. И для тебя , все кто в этом произволе встал на сторону сборной ( не Дзюбы), а сборной, являются стадом ? Или я тебя неправильно понял..Будь добр, обоснуй...
      Имеешь право на собственное мнение,только вот зачем тебе чтоб все мыслили одинаково ?
      Для чего пытаешься навязать людям что они неправильно болеют ?
      Нет же никаких вопросов к зенитовцу Оздоеву,паровозу Миранчуку и т.д.
      Не приходит на ум что именно с дзюбарасом что-то не так ?
      spartach n1
      spartach n1 ответил Serg3.12
         2 / 831
      20 ноября в 22:44
      Привет! Где Яшин, а где этот болтун..?
      Привет Серый !
      Я к примеру что и без интернетов такое было,а из полена газовые СМИ пытаются мировую звязду слепить,но народ не проведёшь на мякине ))
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         40 / 831
      20 ноября в 22:29
      Минимум трёху придётся в начале зимы грузить спартачам Дзюбе, что бы заткнуть им рты. Ну и от других сборников ждём по голешнику в ворота щекастого.
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответил spartach n1
         11 / 831
      20 ноября в 22:24
      Может напомнить, как после Чили Яшина травили,году в 62 ? Шлюбу и то всего один раз отправили по нужному адресу ))
      А это тебя никак не зацепило, как и меня.
      Тебя еще в проекте , как и меня, не было.
      Да и потом твои тексты " о стаде", о ком ты
      вообще речь ведешь ? Мне Дзюба лично
      постольку поскольку, но если он в сборной,
      то это вне клубного. Точно так же писал,
      и когда Жирквоа иудой называли, и Акинфеева
      когда парафинили, мне без разницы клубная призма.
      И для большинства болельщиков в стране- ключевое,
      что это люди, представляющие сборную нашей страны.
      И для тебя , все кто в этом произволе встал на сторону
      сборной ( не Дзюбы), а сборной, являются стадом ?
      Или я тебя неправильно понял..Будь добр, обоснуй...
      Serg3.12
      Serg3.12 ответил spartach n1
         124 / 831
      20 ноября в 22:23
      Может напомнить, как после Чили Яшина травили,году в 62 ? Шлюбу и то всего один раз отправили по нужному адресу ))
      Привет!
      Где Яшин, а где этот болтун..?
      Igrov
      Igrov
         327 / 831
      20 ноября в 22:21
      Я бы продолжил инициативу РФС и запретил смотреть матчи сборной у телевизора:)
      spartach n1
      spartach n1 ответил NAZAR 007
         2 / 831
      20 ноября в 22:17
      Серый, насмешил ) В Союзе за оскорбление тобой в открытую Конифеича ( тогда не было Интернета) , тебе бы суток 15 впаяли, и поставили бы на вид )
      Может напомнить, как после Чили Яшина травили,году в 62 ?
      Шлюбу и то всего один раз отправили по нужному адресу ))
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