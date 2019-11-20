Канчельскис: «Фанатам, оскорбившим Дзюбу, нужно запрещать ходить на футбол»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал оскорбления фанатов в адрес форварда национальной команды Артёма Дзюбы:
Поведение болельщиков считаю позором. Этих людей нужно вычислять и не допускать к просмотру игр. Так делать нельзя. В цивилизованных странах такого не может быть, быстро вычисляют по камере, потом запрещают ходить на футбол. Точно знаю, что в Англии и Италии такое практикуется. Это неприлично, некрасиво. Это если говорить о ситуации с одной стороны, с другой, может быть, у болельщиков с Дзюбой были какие-то проблемы еще давно. Мы же не знаем, что могло произойти. В любом случае, это неправильно.
Дзюбе нужно было забить и, как Аршавин, празднуя голы, показать, мол, помолчите. Дело сделано. Может быть, Артём и слышал эти слова, но он не должен поддаваться на провокации. Нужно делать свое дело — выходить, играть, дальше двигаться вперед. Не забил Дзюба вчера – потом забьет. Уделять этому внимание неправильно. Забил бы он, удовольствия никто бы не получил.
Ранее пресс-служба сборной России обратилась к этим болельщикам.
Хотя те, кто материл игрочишку дубового все-таки не правы.
Хотя те, кто материл игрочишку дубового все-таки не правы.
Как и Ростов-арена. Как и Краснодар-арена .
Как и Ростов-арена. Как и Краснодар-арена .
И тебе,Серый, сборная параллельна, но завтра они пойдут в гору, и ты приклеишься
с поздравлениями. перелогинишься. и будешь восхвалять, но лишь своих клубных.
И ты считаешь, что ты сейчас этот бред обосновал ? ) Кому угодно, только не мне )
Мы с тобой по возрасту застали Дасаева и Акинфеева.Только разница между нами
есть одна немалая : я считаю Рината и до сих пор вратарем Союза мирового уровня,
на которого равнялись, а ты стабильно скатываешься до детских оскорблений Игоря
по причине того, что он-конь, и ты его никак не воспринимаешь как вратаря сборной,
а вот играй он за твоих, мелкопакостничеством ты бы не занимался, все просто ,
Серый, в пазлы складывается, ты и сборная- это небо и земля ) ....Бывай, Серый !
И тебе,Серый, сборная параллельна, но завтра они пойдут в гору, и ты приклеишься
с поздравлениями. перелогинишься. и будешь восхвалять, но лишь своих клубных.
И ты считаешь, что ты сейчас этот бред обосновал ? ) Кому угодно, только не мне )
Мы с тобой по возрасту застали Дасаева и Акинфеева.Только разница между нами
есть одна немалая : я считаю Рината и до сих пор вратарем Союза мирового уровня,
на которого равнялись, а ты стабильно скатываешься до детских оскорблений Игоря
по причине того, что он-конь, и ты его никак не воспринимаешь как вратаря сборной,
а вот играй он за твоих, мелкопакостничеством ты бы не занимался, все просто ,
Серый, в пазлы складывается, ты и сборная- это небо и земля ) ....Бывай, Серый !
Для чего пытаешься навязать людям что они неправильно болеют ?
Нет же никаких вопросов к зенитовцу Оздоеву,паровозу Миранчуку и т.д.
Не приходит на ум что именно с дзюбарасом что-то не так ?
Для чего пытаешься навязать людям что они неправильно болеют ?
Нет же никаких вопросов к зенитовцу Оздоеву,паровозу Миранчуку и т.д.
Не приходит на ум что именно с дзюбарасом что-то не так ?
Я к примеру что и без интернетов такое было,а из полена газовые СМИ пытаются мировую звязду слепить,но народ не проведёшь на мякине ))
Я к примеру что и без интернетов такое было,а из полена газовые СМИ пытаются мировую звязду слепить,но народ не проведёшь на мякине ))
Тебя еще в проекте , как и меня, не было.
Да и потом твои тексты " о стаде", о ком ты
вообще речь ведешь ? Мне Дзюба лично
постольку поскольку, но если он в сборной,
то это вне клубного. Точно так же писал,
и когда Жирквоа иудой называли, и Акинфеева
когда парафинили, мне без разницы клубная призма.
И для большинства болельщиков в стране- ключевое,
что это люди, представляющие сборную нашей страны.
И для тебя , все кто в этом произволе встал на сторону
сборной ( не Дзюбы), а сборной, являются стадом ?
Или я тебя неправильно понял..Будь добр, обоснуй...
Тебя еще в проекте , как и меня, не было.
Да и потом твои тексты " о стаде", о ком ты
вообще речь ведешь ? Мне Дзюба лично
постольку поскольку, но если он в сборной,
то это вне клубного. Точно так же писал,
и когда Жирквоа иудой называли, и Акинфеева
когда парафинили, мне без разницы клубная призма.
И для большинства болельщиков в стране- ключевое,
что это люди, представляющие сборную нашей страны.
И для тебя , все кто в этом произволе встал на сторону
сборной ( не Дзюбы), а сборной, являются стадом ?
Или я тебя неправильно понял..Будь добр, обоснуй...
Где Яшин, а где этот болтун..?
Где Яшин, а где этот болтун..?
Шлюбу и то всего один раз отправили по нужному адресу ))
Шлюбу и то всего один раз отправили по нужному адресу ))