Канчельскис: «Фанатам, оскорбившим Дзюбу, нужно запрещать ходить на футбол»

Бывший футболист сборной России прокомментировал оскорбления фанатов в адрес форварда национальной команды :

Поведение болельщиков считаю позором. Этих людей нужно вычислять и не допускать к просмотру игр. Так делать нельзя. В цивилизованных странах такого не может быть, быстро вычисляют по камере, потом запрещают ходить на футбол. Точно знаю, что в Англии и Италии такое практикуется. Это неприлично, некрасиво. Это если говорить о ситуации с одной стороны, с другой, может быть, у болельщиков с Дзюбой были какие-то проблемы еще давно. Мы же не знаем, что могло произойти. В любом случае, это неправильно.



Дзюбе нужно было забить и, как Аршавин, празднуя голы, показать, мол, помолчите. Дело сделано. Может быть, Артём и слышал эти слова, но он не должен поддаваться на провокации. Нужно делать свое дело — выходить, играть, дальше двигаться вперед. Не забил Дзюба вчера – потом забьет. Уделять этому внимание неправильно. Забил бы он, удовольствия никто бы не получил.