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Моуриньо: «Мы можем выиграть АПЛ в следующем сезоне»

вчера, 09:54

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что в следующем сезоне его команда будет готова побороться за титул чемпионов в АПЛ.

Мы не сможем выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне. Я не говорю о том, что мы сможем сделать в этом году. Но мы можем победить в следующем сезоне. 

Ранее Моуриньо рассказал о принципах своей работы.  

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Все комментарии
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 19:04
Сомнительный тренер.
Artuom
Artuom
   291 / 831
вчера в 18:11
Хейтеры разошлись... А ведь фактически всего лишь было сказано что ТТХ имеет потенциал в следующем сезоне побороться за чемпионство ;)

Зачем вся эта желчь, грязь и прочее...
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 831
вчера в 17:56
вероятно, но маловеоятно
drug01
drug01
   96 / 831
вчера в 17:46
Планы хорошие ! Удачи!!!!
allemz
allemz
   20 / 831
вчера в 17:37
Ахах, скрытые чемпионы, выйдите из тени!) Моур призывает!)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   473 / 831
вчера в 17:02
Слишком самонадеянно.
Остапчук 67
Остапчук 67
   275 / 831
вчера в 16:59
При нем ТТХ не попадет в ЛЧ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
вчера в 15:54
а если не в следующем,то уж точно в ПОЗАследующем или придётся выплачивать неустойку. Короче говоря, Остап отрабатывает 15 лямов годовых,такими диферамбами,нужно требовать ещё Бонусные.
Serge_1
Serge_1
   432 / 831
вчера в 15:16
Варвар не создан,творить или построить и тд. и тп. Моур разрушитель зрелищного футбола,ему важен результат 10 игроков в защите 1 в нападение и контратака на авось,забить+ создать нездоровую обстановку в команде.
Моуриньо -это всего навсего бренд тренера и больше ничего в футболе
obana777
obana777
   87 / 831
вчера в 14:38
Жозе! Не делай опять ошибок. Выигрывай Премьер-Лигу в этом сезоне, в следующем тебя уже может и не быть.
Aris
Aris
   425 / 831
вчера в 14:31
Чемпион по неустойкам! Лямов 25-30 получит!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   185 / 831
вчера в 14:08
Про титул чемпиона АПЛ не знаю, все таки Ттх его давно не выигрывал, но какой-нибудь кубок лиги взять может, если сможет избавить их от главной привычки проигрывать в решающих матчах.
marvel777
marvel777
   312 / 831
вчера в 14:03
понеслись завтраки
Caniggia
Caniggia
   47 / 831
вчера в 14:00
В следующем сезоне этот аферист будет сливать всё подряд, дожидаясь своего увольнения и долгожданной неустойки. Схема надёжная, рабочая.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   351 / 831
вчера в 13:18
мистер, да вы шутник!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 831
вчера в 13:06
А судьентус каждый год покупает
А на сдачу разбомбленные пуканы хейтеров. Аха-ха)
Завидуйте молча, тридцатилетние бестрофейники)
nikoladolgov
nikoladolgov ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   66 / 831
вчера в 13:03
исключительный опять начал свои басни лучшее работай а не чеши языком
Так это его работа !
Для этого его и приглашают !
nikoladolgov
nikoladolgov
   66 / 831
вчера в 13:00
Болтунов видно по полету ...
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   81 / 831
вчера в 12:59
А судьентус каждый год покупает
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 12:36
Конечно могут , но не с тобой.
Культурист Семенович
Культурист Семенович
   211 / 831
вчера в 12:32
Прочитав интервью Моуриньо, Юрген Клопп рассмеялся.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   134 / 831
вчера в 12:20
балабол
lobsterdam
lobsterdam
   149 / 831
вчера в 12:10
Моуриньо вызывает раздражение в основном у недалеких персон, которым недостижимо заглянуть за горизонт. Ведь он лишь обозначил свои намерения и здесь нет и доли хвастовства!
DXTK
DXTK
   200 / 831
вчера в 12:03
"Моуринью был особенным тренером, когда он руководил "Челси". Он был когда-то особенным, а сегодня он не Особенный, потому что "Тоттенхэму" досталась дешевая копия Жозе Моуринью", - заявил Джейсон Канди, коментатор на Челси ТВ.

Так что по его словам фанам Ттх не следует летать в облаках и грезить о Титулах и трофеях.))) может прав или просто у него бомбануло ))))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 831
вчера в 11:59
Пока Ливерпуль на вышке не видать вам Апл
obana777
obana777
   87 / 831
вчера в 11:45
Клоунада начинается раньше, чем я думала.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Rheinfall
   5 / 831
вчера в 11:24
Делом доказывай , работой своей а не языком шевели с журналюгами
Он только в кабинетах и может доказывать. Аха-ха)
В принтере учителя хорошие были)
dzvinka
dzvinka
   77 / 831
вчера в 11:06
моур умеет покормить обещаниями, особенными обещаниями))
galem72
galem72
   69 / 831
вчера в 10:59
Блин, ну что он несёт? Реальный болтун!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   238 / 831
вчера в 10:57
клоун
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