Моуриньо: «Мы можем выиграть АПЛ в следующем сезоне»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что в следующем сезоне его команда будет готова побороться за титул чемпионов в АПЛ.
Мы не сможем выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне. Я не говорю о том, что мы сможем сделать в этом году. Но мы можем победить в следующем сезоне.
Ранее Моуриньо рассказал о принципах своей работы.
Зачем вся эта желчь, грязь и прочее...
Зачем вся эта желчь, грязь и прочее...
Моуриньо -это всего навсего бренд тренера и больше ничего в футболе
Моуриньо -это всего навсего бренд тренера и больше ничего в футболе
Завидуйте молча, тридцатилетние бестрофейники)
Завидуйте молча, тридцатилетние бестрофейники)
Для этого его и приглашают !
Для этого его и приглашают !
Так что по его словам фанам Ттх не следует летать в облаках и грезить о Титулах и трофеях.))) может прав или просто у него бомбануло ))))
Так что по его словам фанам Ттх не следует летать в облаках и грезить о Титулах и трофеях.))) может прав или просто у него бомбануло ))))
В принтере учителя хорошие были)
В принтере учителя хорошие были)