Моуриньо: «Мы можем выиграть АПЛ в следующем сезоне»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что в следующем сезоне его команда будет готова побороться за титул чемпионов в АПЛ .

Мы не сможем выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне. Я не говорю о том, что мы сможем сделать в этом году. Но мы можем победить в следующем сезоне.