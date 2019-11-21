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Азар: «Если возвращаться во Францию, то только в „Лилль“»

21 ноября 2019, 22:03

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, что несколько раз отклонял предложения о переходе в ПСЖ:

Они много раз хотели приобрести меня. Я не хотел возвращаться в Лигу 1 и в какой-то другой клуб, кроме «Лилля». Я всегда говорил им «нет».

Это клуб, который может помочь тебе выиграть Лигу чемпионов, однако это не входило в мои планы. Если я вернусь в Лигу 1, то это будет «Лилль».

Ранее Азар высказался о своём партнёре по «Реалу» Кариме Бензема

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Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   376 / 831
вчера в 10:08
Заскулил уже про уход ,остался бы в Челси был бы королем,а так с носатым выхватывает люлей от фанов сливочных
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 08:45
Молодец Азар, мужик!
Gruznoff
Gruznoff
   102 / 831
вчера в 07:21
Поближе к дому.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
вчера в 06:26
Это уже понижение
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 831
вчера в 04:37
В ПСЖ всякие падкие на бабки переходят, типа Неймара.
obana777
obana777
   87 / 831
21 ноября в 23:52
Что ПСЖ, что Реал. Одно гниющее болото.
allemz
allemz
   20 / 831
21 ноября в 22:50
Печально, что именно при алжирском недофизруке перешел в Реал, иначе бы разносил Ла Лигу в пух и прах..
allemz
allemz
   20 / 831
21 ноября в 22:49
Эх, Эденчик, как же без тебя скучно в АПЛ..
Было время, когда собирал вокруг себя по 5-6 игроков соперника и натягивал их.. Это было приятное зрелище!
lefte
lefte
   115 / 831
21 ноября в 22:37
Красава, респект. Осталось Барселонау в эль-класико унизить, удачи тебе в этом
Alex12357
Alex12357
   113 / 831
21 ноября в 22:34
Вот чушь сморозил,так сморозил ,он сам хоть понял что пролепетал или у него виртуалка!
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
21 ноября в 22:23
Зря
TypXXI
TypXXI
   222 / 831
21 ноября в 22:12
Достойно
VIPded
VIPded
   68 / 831
21 ноября в 22:08
Ну хоть об этом мешке Эден не мечтал с детства...)))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
21 ноября в 22:04
Достойное решение.
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