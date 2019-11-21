Азар: «Если возвращаться во Францию, то только в „Лилль“»

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, что несколько раз отклонял предложения о переходе в ПСЖ:
Они много раз хотели приобрести меня. Я не хотел возвращаться в Лигу 1 и в какой-то другой клуб, кроме «Лилля». Я всегда говорил им «нет».
Это клуб, который может помочь тебе выиграть Лигу чемпионов, однако это не входило в мои планы. Если я вернусь в Лигу 1, то это будет «Лилль».
Ранее Азар высказался о своём партнёре по «Реалу» Кариме Бензема.
Было время, когда собирал вокруг себя по 5-6 игроков соперника и натягивал их.. Это было приятное зрелище!
Было время, когда собирал вокруг себя по 5-6 игроков соперника и натягивал их.. Это было приятное зрелище!