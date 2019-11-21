Хонда: «Не думаю, что перешёл бы в „Витесс“, если бы не Слуцкий»

Полузащитник «Витесса» признался, что вернулся в футбол во многом благодаря главному тренеру команды :

Если бы Слуцкого тут не было, я не думаю, что приехал бы. У нас хорошие и плохие воспоминания, пережитые вместе. Мы много выиграли в России, хорошо понимаем друг друга, это важно для сотрудничества. Я не чувствую никакого дополнительного давления. Как команда, мы должны сосредоточиться на том, чтобы добиться большего успеха, чем в прошлый раз.

С нетерпением жду матча. Я не играл в течение шести месяцев, но постоянно тренировался индивидуально, где бы я ни был, в Камбодже или Японии.