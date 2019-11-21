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Хонда: «Не думаю, что перешёл бы в „Витесс“, если бы не Слуцкий»

21 ноября 2019, 23:37
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Роттердам)-:-Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессЗавтра в 18:45 Не начался

Полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда признался, что вернулся в футбол во многом благодаря главному тренеру команды Леониду Слуцкому:

Если бы Слуцкого тут не было, я не думаю, что приехал бы. У нас хорошие и плохие воспоминания, пережитые вместе. Мы много выиграли в России, хорошо понимаем друг друга, это важно для сотрудничества. Я не чувствую никакого дополнительного давления. Как команда, мы должны сосредоточиться на том, чтобы добиться большего успеха, чем в прошлый раз.

С нетерпением жду матча. Я не играл в течение шести месяцев, но постоянно тренировался индивидуально, где бы я ни был, в Камбодже или Японии.

Ранее сообщалось, что Хонда может дебютировать в составе «Витесса» уже в эти выходные. 

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   399 / 831
вчера в 11:55
Всё терпил, кому он забывал,прибежали и негативно откомментировали это рядовое событие.Помнят...
galem72
galem72
   69 / 831
вчера в 10:51
Перешёл бы как миленький! Играть-то хочется, а за неплохие деньги тем более.
karnager
karnager
   247 / 831
вчера в 09:16
Все деньги клуба слили на покупку узкопленочного. Слуцкий заработал, Хонда занял себя на год, так бы в соньку играл и не вставал бы с кровати. А исход один - оба уйдут из клуба за ручку, когда почуят что жаренным запахло
Т34
Т34
   13 / 831
вчера в 09:08
В 33 года кому ты уже нужен? Слуцкий по знакомству и взял.
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
вчера в 08:35
Вот именно! Леонид Викторович это такой человек, к которому всегда хочется вернутся. Это было в отношении Вагнера Лава, Ахмеда Мусы и Сейду Думбия. Так что Хонда ничего нового не сказал)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   30 / 831
вчера в 07:15
Он до Цска играл в Голландии за венло, поэтому прекрасно знал про все
SHMEL
SHMEL
   114 / 831
вчера в 07:12
Может воспрянет Кейсуке на голландских харчах и покажет,что старый конь борозды не портит.
azures
azures
   58 / 831
вчера в 07:08
Да кому ты, кроме Слуцкого, нужен на один год.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   364 / 831
вчера в 06:45
Вместе работали, вместе будете работать, вместе вас и выпрут.
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 831
вчера в 06:39
Это сразу было ясно
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 06:38
Если бы не Викторович самурай и не знал бы о существовании Витесса.
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
вчера в 06:28
Конечно это Слуцкий всё сделал.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   273 / 831
вчера в 05:41
в Комбодже я тоже бы потренировался на песочке под солнцем))
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
вчера в 03:41
Возраст может сказаться на игре японца.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
вчера в 01:03
Давай там, Лёню не подведи!
mangoх12
mangoх12
   54 / 831
вчера в 00:49
Наверняка поможет , мастерство не пропьешь
Александр Рябов
Александр Рябов
   236 / 831
вчера в 00:19
После хорошего перерыва, отдохнувшие, иногда выдают пару-тройку блестящих звёздных сезонов. Примеров много.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   311 / 831
вчера в 00:18
Ещё пару проигрышей и встреча старых друзей перейдет в разряд мимолётных.
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 831
вчера в 00:05
само собой разумеется
beefs
beefs
   168 / 831
21 ноября в 23:49
Это всем понятно...
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
21 ноября в 23:49
Камикадзе не возвращаются!!!
Caniggia
Caniggia
   47 / 831
21 ноября в 23:45
Знатно узкоглазый подлизнул задок пельменю!
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