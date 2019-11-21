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Брюс: «Я очень рад возвращению Моуриньо»

21 ноября 2019, 19:59

Наставник «Ньюкасла» Стив Брюс прокомментировал назначение Жозе Моуриньо главным тренером «Тоттенхэма».

Я очень рад возвращению Моуриньо, потому что, когда он пришел в Премьер-Лигу в первый раз, он был глотком свежего воздуха, не так ли? Он отличался от других. Когда смотришь на его успехи, на то, чего он достиг… Я вчера ознакомился  со списком его трофеев, где бы он ни работал, он выигрывал чемпионство.

Отметим, что Моуриньо провел свою первую пресс-конференцию в должности главного тренера «Тоттенхэма». В частности, в общении с журналистами он признал, что ошибался во время работы в предыдущих клубах.

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Все комментарии
galem72
galem72
   69 / 831
вчера в 10:31
Когда он пришёл впервые — да! Сейчас же его схемы абсолютно устарели и ничего нового он не придумал за прошедшую паузу. Единственный его плюс: он умеет управлять топарями в команде и осадить их в любой момент, если они выходят из-под контроля и начинают выделываться.
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 10:05
Такая радость у Брюса как будто выиграл АПЛ.
obana777
obana777
   87 / 831
21 ноября в 22:42
Надолго ли вся эта радость?!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил ДАША Д
   155 / 831
21 ноября в 20:12
Теперь все хотят обыграть Тоттенхэм.
скорее всего экс-Особенного,а потом рассказывать сказки,как обыграл самого Жозе Моуриньо, самого титулованного Тренера всех времён и племён.
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
21 ноября в 20:05
Теперь все хотят обыграть Тоттенхэм.
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