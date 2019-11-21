Брюс: «Я очень рад возвращению Моуриньо»

Наставник «Ньюкасла» прокомментировал назначение главным тренером «Тоттенхэма».

Я очень рад возвращению Моуриньо, потому что, когда он пришел в Премьер-Лигу в первый раз, он был глотком свежего воздуха, не так ли? Он отличался от других. Когда смотришь на его успехи, на то, чего он достиг… Я вчера ознакомился со списком его трофеев, где бы он ни работал, он выигрывал чемпионство.