Брюс: «Я очень рад возвращению Моуриньо»

Наставник «Ньюкасла» Стив Брюс прокомментировал назначение Жозе Моуриньо главным тренером «Тоттенхэма».
Я очень рад возвращению Моуриньо, потому что, когда он пришел в Премьер-Лигу в первый раз, он был глотком свежего воздуха, не так ли? Он отличался от других. Когда смотришь на его успехи, на то, чего он достиг… Я вчера ознакомился со списком его трофеев, где бы он ни работал, он выигрывал чемпионство.
Отметим, что Моуриньо провел свою первую пресс-конференцию в должности главного тренера «Тоттенхэма». В частности, в общении с журналистами он признал, что ошибался во время работы в предыдущих клубах.