Эмери: «Моя цель - использовать потенциал Джаки»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал возможное возвращение полузащитника Гранита Джаки на поле. Напомним, что недавно футболист повздорил с болельщиками клуба, а после лишился места в основном составе команды и капитанской повязки.
Джака находится в своей лучшей форме, он может помочь нам на поле. Я говорил с ним утром.
Моя цель - использовать его потенциал. Он должен убедить каждого болельщика в том, что его выступления будут еще лучше, что Джакой можно будет гордиться в будущем.
Мало того, он официально послал фанатов на МПХ и отказался извиняться после этого. Просто шок.
"Он должен убедить каждого болельщика в том, что его выступления будут еще лучше"
Ска куда уж лучше-то)
Мало того, он официально послал фанатов на МПХ и отказался извиняться после этого. Просто шок.
"Он должен убедить каждого болельщика в том, что его выступления будут еще лучше"
Ска куда уж лучше-то)