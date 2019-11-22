Эмери: «Моя цель - использовать потенциал Джаки»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал возможное возвращение полузащитника на поле. Напомним, что недавно футболист повздорил с болельщиками клуба, а после лишился места в основном составе команды и капитанской повязки.

Джака находится в своей лучшей форме, он может помочь нам на поле. Я говорил с ним утром.

Моя цель - использовать его потенциал. Он должен убедить каждого болельщика в том, что его выступления будут еще лучше, что Джакой можно будет гордиться в будущем.