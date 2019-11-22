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Эмери: «Моя цель - использовать потенциал Джаки»

вчера, 09:30

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал возможное возвращение полузащитника Гранита Джаки на поле. Напомним, что недавно футболист повздорил с болельщиками клуба, а после лишился места в основном составе команды и капитанской повязки. 

Джака находится в своей лучшей форме, он может помочь нам на поле. Я говорил с ним утром. 

Моя цель - использовать его потенциал. Он должен убедить каждого болельщика в том, что его выступления будут еще лучше, что Джакой можно будет гордиться в будущем. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   311 / 831
вчера в 13:14
Джака превратился в камень на шее Эмери.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 831
вчера в 10:50
Я худею. С каждым интервью все яснее и яснее становится картина, что Эмери - любовник Кроенке. Другого тренера на его месте бы уволили десять раз, а это тело еще открыто смеется над фанатами, зная, что они ненавидят Джаку))

Мало того, он официально послал фанатов на МПХ и отказался извиняться после этого. Просто шок.

"Он должен убедить каждого болельщика в том, что его выступления будут еще лучше"

Ска куда уж лучше-то)
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 09:56
Джака уйдёт.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
вчера в 09:48
Эмери - это тот состоявшийся, уважаемый тренер, которого скорбил Дзюба на стадионе на весь Мир с телеэкрана! Таким футболистам вход на стадион должен быть закрыт!
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