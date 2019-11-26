«Локомотив» уступил «Байеру» в матче Юношеской Лиги УЕФА

сегодня, 16:06

В матче 5-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА «Локомотив» в домашнем матче проиграл леверкузенскому «Байеру».

На забитый пенальти Ильи Петухова на 65-й минуте немецкая команда ответила тремя голами. На 76-й минуте Ханс-Александр Анапак-Бака сравнял счет, а Абдул Фезенмайер дублем решил исход матча.

«Локомотив» U19 - «Байер» U19 1:3 (0:0)

Голы : Петухов 65 - Анапак-Бака 76, Фезенмайер 80, 90+3

После пяти туров в группе D лидируют «Ювентус» и «Атлетико» (оба - по 9 очков), у «Байера» и «Локомотива» по четыре очка, но «железнодорожники» уступают по дополнительным показателям. В прошлом матче юноши «Локо» уступили «Ювентусу».