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«Локомотив» уступил «Байеру» в матче Юношеской Лиги УЕФА

сегодня, 16:06

В матче 5-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА «Локомотив» в домашнем матче проиграл леверкузенскому «Байеру».

На забитый пенальти Ильи Петухова на 65-й минуте немецкая команда ответила тремя голами. На 76-й минуте Ханс-Александр Анапак-Бака сравнял счет, а Абдул Фезенмайер дублем решил исход матча.

«Локомотив» U19 - «Байер» U19 1:3 (0:0)
Голы: Петухов 65 - Анапак-Бака 76, Фезенмайер 80, 90+3

После пяти туров в группе D лидируют «Ювентус» и «Атлетико» (оба - по 9 очков), у «Байера» и «Локомотива» по четыре очка, но «железнодорожники» уступают по дополнительным показателям. В прошлом матче юноши «Локо» уступили «Ювентусу».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   71 / 862
сегодня в 18:11
в начале второ тайма кэф на Байер был больше 6.
привлекло внимание и запомнилось
Багор
Багор
   38 / 862
сегодня в 16:54
Очень жаль.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 862
сегодня в 16:17
Выигрывали до 76-й минуты....
Жаль не выстояли...

Ну ...Удачи первой команде...!!!
У Байера нет Гжегожа...
А потому и проиграет...
Чист
Чист
   240 / 862
сегодня в 16:15
Ну вратарь дырище а нападающие кто
mortid
mortid
   358 / 862
сегодня в 16:13
Вратарь дырище, первый гол только на его совести.
Зейский
Зейский
   351 / 862
сегодня в 16:12
Не удивительно.
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