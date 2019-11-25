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«Барселона» и «Реал» добыли волевые победы. Итоги 14-го тура Примеры

сегодня, 00:56

Завершились все матчи 14-го тура испанской Примеры.

«Леганес» - «Барселона» 1:2 (1:0)
Голы: Эн-Несери 12 - Суарес 53, Видаль 79

«Реал» - «Реал Сосьедад» 3:1 (1:1)
Голы: Бензема 37, Вальверде 47, Модрич 74 - Виллиан Жозе 2

«Осасуна» - «Атлетик» 1:2 (0:1)
Голы: Авила 76 - Уильямс 21, Кодро 79

«Эспаньол» - «Хетафе» 1:1 (1:1)
Голы: Ву 45 - Хайме Мата 3

«Леванте» - «Мальорка» 2:1 (0:0)
Голы: Марти 52, Рочина 73 - Родригес Васкес 65

«Бетис» - «Валенсия» 2:1 (1:1)
Голы: Хоакин 37, Каналес 90+3 - Гомес 32

«Эйбар» - «Алавес» 0:2 (0:0)
Голы: Хоселу 85, Хоселу 90+1

«Вильярреал» - «Сельта» 1:3 (0:0)
Голы: Чуквуэзе 59 - Систо 54, Аспас 79, Аспас 90+4

«Гранада» - «Атлетико» 1:1 (0:0)
Голы: Санчес Барахона 67 - Лоди дос Сантос 60

«Вальядолид» - «Севилья» 0:1 (0:1)
Голы: Эвер Банега 13 (пенальти)

Также ранее были сыграны все матчи первой Бундеслиги.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответил ABir
   385 / 856
сегодня в 12:08
Ровно идут - кость в кость
Ноздря в ноздрю!!!
Так говаривал комментатор Котэ Махарадзе. Дело в том, что он комментировал не только футбольные матчи но и бега на ипподроме!!! Мастер был, не то что нынешние .
Виссарионович
Виссарионович ответил ABir
   78 / 856
сегодня в 09:28
Тем интересней будет смотреть Эль-Классико.
Остапчук 67
Остапчук 67
   465 / 856
сегодня в 07:51
Матрасы буксуют.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   128 / 856
сегодня в 06:43
Барселону с победой!
ABir
ABir
   557 / 856
сегодня в 05:55
Ровно идут - кость в кость
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   50 / 856
сегодня в 04:35
Требую незамедлительно расформировать фк Уфу.
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