«Барселона» и «Реал» добыли волевые победы. Итоги 14-го тура Примеры

Завершились все матчи 14-го тура испанской Примеры.
«Леганес» - «Барселона» 1:2 (1:0)
Голы: Эн-Несери 12 - Суарес 53, Видаль 79
«Реал» - «Реал Сосьедад» 3:1 (1:1)
Голы: Бензема 37, Вальверде 47, Модрич 74 - Виллиан Жозе 2
«Осасуна» - «Атлетик» 1:2 (0:1)
Голы: Авила 76 - Уильямс 21, Кодро 79
«Эспаньол» - «Хетафе» 1:1 (1:1)
Голы: Ву 45 - Хайме Мата 3
«Леванте» - «Мальорка» 2:1 (0:0)
Голы: Марти 52, Рочина 73 - Родригес Васкес 65
«Бетис» - «Валенсия» 2:1 (1:1)
Голы: Хоакин 37, Каналес 90+3 - Гомес 32
«Эйбар» - «Алавес» 0:2 (0:0)
Голы: Хоселу 85, Хоселу 90+1
«Вильярреал» - «Сельта» 1:3 (0:0)
Голы: Чуквуэзе 59 - Систо 54, Аспас 79, Аспас 90+4
«Гранада» - «Атлетико» 1:1 (0:0)
Голы: Санчес Барахона 67 - Лоди дос Сантос 60
«Вальядолид» - «Севилья» 0:1 (0:1)
Голы: Эвер Банега 13 (пенальти)
Также ранее были сыграны все матчи первой Бундеслиги.
Так говаривал комментатор Котэ Махарадзе. Дело в том, что он комментировал не только футбольные матчи но и бега на ипподроме!!! Мастер был, не то что нынешние .
Так говаривал комментатор Котэ Махарадзе. Дело в том, что он комментировал не только футбольные матчи но и бега на ипподроме!!! Мастер был, не то что нынешние .