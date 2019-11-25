ГлавнаяНовости

«Севилья» на выезде обыграла «Вальядолид» и поднялась на третье место

сегодня, 00:55
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

В матче 14-го тура испанской Примеры «Севилья» на выезде обыграла «Вальядолид». Единственный мяч в поединке забил Эвер Банега с пенальти на 13-й минуте. После этой победы «Севилья» поднимается на третью строчку (27 очков), «Вальядолид» на 14 позиции (17 очков).

Вальядолид, стадион Хосе Соррилья

«Вальядолид» - «Севилья» 0:1 (0:1)
Голы: Эвер Банега 13 (пенальти)

«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано, Оливас Альба, Салису, Мартинес, Эрвиас (Тони Суарес 63), Мичел, Феде, Плано, Рамирес (де Фрутос 77), Гвардиола
Главный тренер: Серхио Гонсалес.

«Севилья»: Вацлик, Навас (Гудель 89), Кунде, Диего, Регилон, Хордан, Фернандо, Эвер Банега (Васкес 75), Окампос, Де Йонг, Нолито (Торрес 67)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Масип 12, Окампос 15, Мартинес 15, Де Йонг 64, Фернандо 89, Тони Суарес 89, Окампос 90+1

Удаления: Окампос 90+1

Этот матч стал заключительным в 14-м туре. С результатами всех игр тура можно ознакомиться по ссылке.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ победил, «Монако» уступил «Бордо». Итоги 14-го тура Лиги 1
Сегодня, 01:02 Комментарии10
«Барселона» и «Реал» добыли волевые победы. Итоги 14-го тура Примеры
Сегодня, 00:56 Комментарии6
«Марсель» обыграл «Тулузу»
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии4
Разгромные победы «Лейпцига» и «Баварии». Итоги 12-го тура Бундеслиги
Вчера, 21:57 Комментарии9
«Манчестер Юнайтед» отыгрался со счета 0:2 и упустил победу в концовке
Вчера, 21:22 Комментарии85
«Сент-Этьен» и «Монпелье» не смогли выявить победителя
Вчера, 20:57 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   70 / 856
сегодня в 10:02
Севилья без зулуса насколько лучше играет.
beefs
beefs
   266 / 856
сегодня в 08:31
Севилья рулит....
ДАША Д
ДАША Д
   214 / 856
сегодня в 08:12
Поборются за третье место.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   284 / 856
сегодня в 07:58
Промяс опять в тени был
azures
azures
   80 / 856
сегодня в 06:44
Севилью с победой!
Остапчук 67
Остапчук 67
   465 / 856
сегодня в 06:30
Вот и хорошо.
NGYRZ
NGYRZ
   46 / 856
сегодня в 05:53
На большее она не способна.
obana777
obana777
   89 / 856
сегодня в 00:58
Что-то Атлетико выглядит не айс!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100