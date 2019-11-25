«Севилья» на выезде обыграла «Вальядолид» и поднялась на третье место

сегодня, 00:55

В матче 14-го тура испанской Примеры «Севилья» на выезде обыграла «Вальядолид». Единственный мяч в поединке забил Эвер Банега с пенальти на 13-й минуте. После этой победы «Севилья» поднимается на третью строчку (27 очков), «Вальядолид» на 14 позиции (17 очков).

Вальядолид, стадион Хосе Соррилья

«Вальядолид» - «Севилья» 0:1 (0:1)

Голы: Эвер Банега 13 (пенальти)

«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано, Оливас Альба, Салису, Мартинес, Эрвиас (Тони Суарес 63), Мичел, Феде, Плано, Рамирес (де Фрутос 77), Гвардиола

Главный тренер: Серхио Гонсалес.

«Севилья»: Вацлик, Навас (Гудель 89), Кунде, Диего, Регилон, Хордан, Фернандо, Эвер Банега (Васкес 75), Окампос, Де Йонг, Нолито (Торрес 67)

Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Масип 12, Окампос 15, Мартинес 15, Де Йонг 64, Фернандо 89, Тони Суарес 89, Окампос 90+1

Удаления: Окампос 90+1

Этот матч стал заключительным в 14-м туре. С результатами всех игр тура можно ознакомиться по ссылке.