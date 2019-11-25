ГлавнаяНовости

ПСЖ победил, «Монако» уступил «Бордо». Итоги 14-го тура Лиги 1

сегодня, 01:02

Завершились матчи 14-го тура чемпионата Франции.

«Пари Сен-Жермен» - «Лилль» 2:0
Голы: Икарди 17, Ди Мария 31

«Лион» - «Ницца» 2:1
Голы: Рен-Аделед 10, Дембеле 28 (пенальти) - Дольберг 78

«Бордо» - «Монако» 2:1
Голы: Пабло Кастро 29, Де Превиль 69 (пенальти) - Слимани 15

«Сент-Этьен» - «Монпелье» 0:0

«Тулуза» - «Марсель» 0:2
Голы: Бенедетто 76, Радоньич 79

«Дижон» - «Ренн» 2:1
Голы: Саммаритано 70, Шоер 82 - Рафаэл 58

«Анже» - «Ним» 1:0
Гол: Мангани 67

«Метц» - «Реймс» 1:1
Голы: Траоре 47 - Дисаси 7

«Брест» - «Нант» 1:1
Голы: Кардона 68 - Кулибали 31

«Амьен» - «Страсбур» 0:4
Голы: Каси 43, Ажорк 56, Томассон 72, Да Кошта 76

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» и «Реал» добыли волевые победы. Итоги 14-го тура Примеры
Сегодня, 00:56 Комментарии6
«Севилья» на выезде обыграла «Вальядолид» и поднялась на третье место
Сегодня, 00:55 Комментарии8
«Марсель» обыграл «Тулузу»
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии4
Разгромные победы «Лейпцига» и «Баварии». Итоги 12-го тура Бундеслиги
Вчера, 21:57 Комментарии9
«Манчестер Юнайтед» отыгрался со счета 0:2 и упустил победу в концовке
Вчера, 21:22 Комментарии85
«Сент-Этьен» и «Монпелье» не смогли выявить победителя
Вчера, 20:57 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Багор
Багор ответил Алексей Миллер
   47 / 856
сегодня в 11:02
Привет, Славнов
Ты сегодня не Алсипедрас Гиджиев?
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Багор
   56 / 856
сегодня в 09:52
Привет, Славнов
truffagldino
truffagldino
сегодня в 09:13
Ошибся только в одном матче Ренн Х2.
cska plus
cska plus
   21 / 856
сегодня в 08:43
Снова монегаски промухали.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   350 / 856
сегодня в 07:57
Чемпионом станет ПСЖ. 100% инфа
Багор
Багор
   47 / 856
сегодня в 06:41
Бордо с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 856
сегодня в 06:00
Монако в своем репертуаре! В прошлом сезоне удалялись по глупому и в этом на те же грабли наступают.
За 14 матчей 6 удалений - это ненормально!!!
Zenit_84
Zenit_84
   314 / 856
сегодня в 04:28
Три ничьи
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 856
сегодня в 01:32
ничего нового
Mangur
Mangur
   648 / 856
сегодня в 01:14
Без комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100