ПСЖ победил, «Монако» уступил «Бордо». Итоги 14-го тура Лиги 1

Завершились матчи 14-го тура чемпионата Франции.
«Пари Сен-Жермен» - «Лилль» 2:0
Голы: Икарди 17, Ди Мария 31
«Лион» - «Ницца» 2:1
Голы: Рен-Аделед 10, Дембеле 28 (пенальти) - Дольберг 78
«Бордо» - «Монако» 2:1
Голы: Пабло Кастро 29, Де Превиль 69 (пенальти) - Слимани 15
«Сент-Этьен» - «Монпелье» 0:0
«Тулуза» - «Марсель» 0:2
Голы: Бенедетто 76, Радоньич 79
«Дижон» - «Ренн» 2:1
Голы: Саммаритано 70, Шоер 82 - Рафаэл 58
«Анже» - «Ним» 1:0
Гол: Мангани 67
«Метц» - «Реймс» 1:1
Голы: Траоре 47 - Дисаси 7
«Брест» - «Нант» 1:1
Голы: Кардона 68 - Кулибали 31
«Амьен» - «Страсбур» 0:4
Голы: Каси 43, Ажорк 56, Томассон 72, Да Кошта 76
За 14 матчей 6 удалений - это ненормально!!!
За 14 матчей 6 удалений - это ненормально!!!