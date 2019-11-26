ГлавнаяНовости

«Интер» продолжает погоню за «Ювентусом». Итоги 13-го тура Серии А

сегодня, 00:38

Завершились матчи 13-го тура чемпионата Италии.

«Лечче» - «Кальяри» 2:2
Голы: Спрокати 68, Корнелиус 90+3

СПАЛ - «Дженоа» 1:1
Голы: Петанья 55 (пен) - Стураро 57

«Болонья» - «Парма» - 2:2
Голы: Паласио 40,Джемайли 90+5 - Кулушевски 17, Якопони 71

«Верона» - «Фиорентина» 1:0
Гол: Ди Кармине 66

«Сассуоло» - «Лацио» 1:2
Голы: Капуто 45 - Иммобиле 34, Кайседо 90+1

«Рома» - «Брешиа» 3:0
Голы: Смоллинг 49, Манчини 57, Джеко 66

«Сампдория» - «Удинезе» 2:1
Голы: Габбьядини 45+6, Рамирес 75 - Несторовски 29, Яяло 51

«Аталанта» - «Ювентус» 1:3
Голы: Госенс 56Игуаин 74Игуаин 82Дибала 90+2

«Милан» - «Наполи» 1:1
Голы: Бонавентура 29 - Лосано 24

«Торино» - «Интер» 0:3
Голы: Мартинес 12, де Врей 32, Лукаку 55

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лестер» и «Сити» продолжают преследовать «Ливерпуль». Итоги 13-го тура АПЛ
Сегодня, 00:51 Комментарии0
ПСЖ победил, «Монако» уступил «Бордо». Итоги 14-го тура Лиги 1
Вчера, 01:02 Комментарии12
«Барселона» и «Реал» добыли волевые победы. Итоги 14-го тура Примеры
Вчера, 00:56 Комментарии8
«Севилья» на выезде обыграла «Вальядолид» и поднялась на третье место
Вчера, 00:55 Комментарии12
«Марсель» обыграл «Тулузу»
Вчера, 00:54 ВидеоКомментарии5
Разгромные победы «Лейпцига» и «Баварии». Итоги 12-го тура Бундеслиги
24 ноября Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Назар Крутелев
Назар Крутелев
сегодня в 01:25
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://спам/poyas
kotmyshka
kotmyshka
   260 / 857
сегодня в 00:45
без неожиданностей
Юррыч
Юррыч
сегодня в 00:40
Интер с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100