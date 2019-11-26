«Интер» продолжает погоню за «Ювентусом». Итоги 13-го тура Серии А

Завершились матчи 13-го тура чемпионата Италии.
«Лечче» - «Кальяри» 2:2
Голы: Спрокати 68, Корнелиус 90+3
СПАЛ - «Дженоа» 1:1
Голы: Петанья 55 (пен) - Стураро 57
«Болонья» - «Парма» - 2:2
Голы: Паласио 40,Джемайли 90+5 - Кулушевски 17, Якопони 71
«Верона» - «Фиорентина» 1:0
Гол: Ди Кармине 66
«Сассуоло» - «Лацио» 1:2
Голы: Капуто 45 - Иммобиле 34, Кайседо 90+1
«Рома» - «Брешиа» 3:0
Голы: Смоллинг 49, Манчини 57, Джеко 66
«Сампдория» - «Удинезе» 2:1
Голы: Габбьядини 45+6, Рамирес 75 - Несторовски 29, Яяло 51
«Аталанта» - «Ювентус» 1:3
Голы: Госенс 56- Игуаин 74, Игуаин 82, Дибала 90+2
«Милан» - «Наполи» 1:1
Голы: Бонавентура 29 - Лосано 24
«Торино» - «Интер» 0:3
Голы: Мартинес 12, де Врей 32, Лукаку 55