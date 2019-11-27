Президент «Ман Сити»: «Гвардиола - ключевой элемент наших успехов»

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак поделился мнением о главном тренере «горожан» и форварде клуба :

Гвардиола постоянно показывает, что способен развиваться и справляться с трудностями. «Манчестер Сити» всегда демонстрировал характер.

Мы - особенная команда. 198 очков за два сезона, два чемпионства подряд, четыре трофея в прошлом году. У нас трудолюбивая и дисциплинированная команда с невероятным тренером.

Часами можно говорить о достижениях Гвардиолы. Он - ключевой момент того, что мы достигли за последние три года. Мы преданы ему, а он нам. У нас прекрасные взаимоотношения. Жду нашего сотрудничества на протяжении еще многих лет.

Горжусь прогрессом Стерлинга за последние пару лет. Рахим - лидер не только на поле, но и за его пределами. Он также вышел на лидирующие позиции в сборной Англии.

Уверен, что Стерлинга ждет невероятное будущее, и он будет продолжать расти как футболист. Очень рад, что он играет за нас.