Президент «Ман Сити»: «Гвардиола - ключевой элемент наших успехов»

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле и форварде клуба Рахиме Стерлинге:
Гвардиола постоянно показывает, что способен развиваться и справляться с трудностями. «Манчестер Сити» всегда демонстрировал характер.
Мы - особенная команда. 198 очков за два сезона, два чемпионства подряд, четыре трофея в прошлом году. У нас трудолюбивая и дисциплинированная команда с невероятным тренером.
Часами можно говорить о достижениях Гвардиолы. Он - ключевой момент того, что мы достигли за последние три года. Мы преданы ему, а он нам. У нас прекрасные взаимоотношения. Жду нашего сотрудничества на протяжении еще многих лет.
Горжусь прогрессом Стерлинга за последние пару лет. Рахим - лидер не только на поле, но и за его пределами. Он также вышел на лидирующие позиции в сборной Англии.
Уверен, что Стерлинга ждет невероятное будущее, и он будет продолжать расти как футболист. Очень рад, что он играет за нас.
Ранее стало известно, что владелец «Манчестер Сити» решил продать акции клуба на 500 млн долларов.
Сегодня 15:37
ответ пользователю Don Nerazzurri (раскрыть)
Не бабло в футбол играет, что толку, что оно у свиней есть.
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Славнов, больше всего денег у питерского проекта, но что толку? Зенит - позор России
Сегодня 15:37
ответ пользователю Don Nerazzurri (раскрыть)
Не бабло в футбол играет, что толку, что оно у свиней есть.
____________________________________________________________________
Славнов, больше всего денег у питерского проекта, но что толку? Зенит - позор России