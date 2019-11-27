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Президент «Ман Сити»: «Гвардиола - ключевой элемент наших успехов»

сегодня, 18:33

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле и форварде клуба Рахиме Стерлинге:

Гвардиола постоянно показывает, что способен развиваться и справляться с трудностями. «Манчестер Сити» всегда демонстрировал характер.

Мы - особенная команда. 198 очков за два сезона, два чемпионства подряд, четыре трофея в прошлом году. У нас трудолюбивая и дисциплинированная команда с невероятным тренером.

Часами можно говорить о достижениях Гвардиолы. Он - ключевой момент того, что мы достигли за последние три года. Мы преданы ему, а он нам. У нас прекрасные взаимоотношения. Жду нашего сотрудничества на протяжении еще многих лет.

Горжусь прогрессом Стерлинга за последние пару лет. Рахим - лидер не только на поле, но и за его пределами. Он также вышел на лидирующие позиции в сборной Англии.

Уверен, что Стерлинга ждет невероятное будущее, и он будет продолжать расти как футболист. Очень рад, что он играет за нас.

Ранее стало известно, что владелец «Манчестер Сити» решил продать акции клуба на 500 млн долларов. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 19:18
Тут даже спору нет.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   111 / 868
сегодня в 19:10
    DanjaG
    DanjaG ответил Don Nerazzurri
       84 / 868
    сегодня в 18:37
    Ключевой элемент ваших успехов бабло.Аха)))
    Не бабло в футбол играет, что толку, что оно у свиней есть.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
       508 / 868
    сегодня в 18:35
    Ключевой элемент ваших успехов бабло.Аха)))
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