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Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

сегодня, 13:39

Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.

Я хочу взять на себя ответственность. Все мы опустошены. Мне до сих пор больно за Слуцкого. Я замечаю, как он реагирует и волнуется после каждого поражения. Он этого не заслуживает.

Раньше я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого я готов пойти в огонь. Нас раздражает, что все повесили на нас клише. Но в футболе всё очень быстро меняется.

Также мыслями о черной полосе команды поделился и сам Слуцкий. 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   214 / 866
сегодня в 15:52
Не надо на костер, достаточно просто выйти на поле и показать класс!
Leha-ha50
Leha-ha50
   29 / 866
сегодня в 15:52
Надо всем вместе исправлять ситуацию.
Бум надеяться, что все наладится.
MACBARTON
MACBARTON
   753 / 866
сегодня в 15:39
не удивлюсь если в следующей игре сольют и ему дадут пенка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 866
сегодня в 15:04
Обычное дело для космонафта.
Хороший старт, потом провал...
leopit
leopit
   128 / 866
сегодня в 15:03
Настоящая крепкая мужская ...любовь! крепкая семья....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   551 / 866
сегодня в 15:00
Лжешь...
obana777
obana777
   66 / 866
сегодня в 14:58
Ну и дурак! Но может он тебя заберет после этих слов с собой, когда будет возвращаться из космоса на нашу грешную землю.
порт
порт
   527 / 866
сегодня в 14:54
Жанна Дарк.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   469 / 866
сегодня в 14:44
Джонни меня подставили!
mihaluch
mihaluch
   89 / 866
сегодня в 14:42
Лёня ещё покажет голландцам класс.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   34 / 866
сегодня в 14:39
Да тут хоть в огонь, хоть в воду, хоть в молоко прыгай, как Ваня с конька-горбунка, один черт 3.14.
"Порааа убегааать"
BCB
BCB
   185 / 866
сегодня в 14:08
как тренер он уважаемый
mugik1973
mugik1973 ответил drug01
   513 / 866
сегодня в 14:08
Какой армейский? Армейские как кремень твердые, а леня мягкий как пластилин.
Морозовский
Морозовский
   11 / 866
сегодня в 14:08
Лёня справится! Капитан - настоящий!
mugik1973
mugik1973 ответил mangoх12
   513 / 866
сегодня в 14:07
И самое удивительное его подставили сами футболисты, просто больше не кому. Это ногомячист просто язвит над Леней
kolpankolpan
kolpankolpan
   314 / 866
сегодня в 14:06
Слуцкий личность.Для меня очень уважаемый человек.Здоровья ему,и удачи во всем.
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 13:58
Во как нужно уважать тренера.
mangoх12
mangoх12
   33 / 866
сегодня в 13:48
Леня уважаемый тренер, все понимают что его подставили
drug01
drug01
   147 / 866
сегодня в 13:43
Видно наш армейский человек!!!
A.Gordeev
A.Gordeev
   184 / 866
сегодня в 13:43
Лизанул что ли?
Bordend
Bordend
   504 / 866
сегодня в 13:40
Критика вполне обоснованная.
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