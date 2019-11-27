Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Капитан «Витесса» заявил, что главный тренер команды не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.

Я хочу взять на себя ответственность. Все мы опустошены. Мне до сих пор больно за Слуцкого. Я замечаю, как он реагирует и волнуется после каждого поражения. Он этого не заслуживает.

Раньше я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого я готов пойти в огонь. Нас раздражает, что все повесили на нас клише. Но в футболе всё очень быстро меняется.