Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.
Я хочу взять на себя ответственность. Все мы опустошены. Мне до сих пор больно за Слуцкого. Я замечаю, как он реагирует и волнуется после каждого поражения. Он этого не заслуживает.
Раньше я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого я готов пойти в огонь. Нас раздражает, что все повесили на нас клише. Но в футболе всё очень быстро меняется.
Также мыслями о черной полосе команды поделился и сам Слуцкий.
Бум надеяться, что все наладится.
Бум надеяться, что все наладится.
Хороший старт, потом провал...
Хороший старт, потом провал...
"Порааа убегааать"
"Порааа убегааать"