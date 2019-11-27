Тренер «Славии»: «Мы заслуживали больше очков, чем набрали»

Главный тренер пражской «Славии» поделился мнением об игре с «Интером» в 5-м туре групповой стадии ЛЧ :

Мы провели четыре хороших матча, но ни один не выиграли. Это обидно. Если хотим продолжить выступление в еврокубках, то надо побеждать «Интер». При всей нашей скромности скажу, что мы заслуживали больше очков, чем набрали.

Все, что меня интересует сейчас, - это победа в матче. Мы проводим последний домашний матч, но до сих пор не набрали ни одного очка на своем поле. Меня не волнует другой матч и сможем ли мы пройти дальше. Матч соберет полный стадион, и мы хотим победить.