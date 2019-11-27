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Тренер «Славии»: «Мы заслуживали больше очков, чем набрали»

сегодня, 17:59
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер23:00 Не начался

Главный тренер пражской «Славии» Йиндрих Трпишовски поделился мнением об игре с «Интером» в 5-м туре групповой стадии ЛЧ:

Мы провели четыре хороших матча, но ни один не выиграли. Это обидно. Если хотим продолжить выступление в еврокубках, то надо побеждать «Интер». При всей нашей скромности скажу, что мы заслуживали больше очков, чем набрали.

Все, что меня интересует сейчас, - это победа в матче. Мы проводим последний домашний матч, но до сих пор не набрали ни одного очка на своем поле. Меня не волнует другой матч и сможем ли мы пройти дальше. Матч соберет полный стадион, и мы хотим победить.

Ранее предстоящую встречу прокомментировал наставник «Интера» Антонио Конте.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   129 / 868
сегодня в 20:12
Ничего страшного, с такой игрой и против таких соперников, перед своими болелами не стыдно. Ни то что, некоторым.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   306 / 868
сегодня в 19:49
Чтобы побеждать нужно атаковать, а на контратаках Интер без проблем возьмёт свое.
ДАША Д
ДАША Д
   221 / 868
сегодня в 19:38
Все же ничья будет приемлемым результатом
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   90 / 868
сегодня в 18:51
Когда так говорят свиньи, то очки им дают судьи.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   508 / 868
сегодня в 18:34
Узбагойся.Аха)))
773sergeytank
773sergeytank
   100 / 868
сегодня в 18:22
Ничего страшного, у кого если не у интера отбирать очки. Должны сегодня одержать первую победу.
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 18:18
Бывает.
Багор
Багор
   36 / 868
сегодня в 18:16
Все так говорят, когда у них дела неважные.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   359 / 868
сегодня в 18:11
Желаю нагнуть картонный парик аххах
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