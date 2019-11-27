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Конте: «Результат матча со „Славией“ зависит от игры „Интера“»

сегодня, 17:51
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер23:00 Не начался

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал предстоящую встречу со «Славией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Это будет тяжелый матч. Осталось два тура, но мы целиком сосредоточены на сегодняшней встрече. Мы подготовились должным образом и постараемся победить. Результат чрезвычайно важен, но он на 95-98% будет зависеть от нашей игры. По сравнению с ничьей со «Славией» на «Сан-Сиро» мы сейчас играем более командно. Мы добились заметного прогресса. Надеюсь, мы пробьемся дальше, потому что еврокубковые матчи нам нужны для дальнейшего роста. Я уверен в своих игроках.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   508 / 868
сегодня в 18:53
Естественно гобб!
mihaluch
mihaluch
   85 / 868
сегодня в 18:52
Интер по составу сильнее, но в футболе всё бывает.
STVA 1
STVA 1
   117 / 868
сегодня в 18:36
Поживем , увидим!
773sergeytank
773sergeytank
   100 / 868
сегодня в 18:20
Слишком рано превозносит свой клубишко в гегемон. Скорее как чехи позволят интеру играть, те так и будут.
Clavан
Clavан
   284 / 868
сегодня в 18:20
Удачи Интеру!
Бубнин
Бубнин
   86 / 868
сегодня в 18:02
Ах вот оно что..а то мы думали, что не зависит.
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 17:55
Будет позором если Интер сыграет в ничью а тем более проиграет Славии.
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