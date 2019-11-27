Конте: «Результат матча со „Славией“ зависит от игры „Интера“»

Главный тренер «Интера» прокомментировал предстоящую встречу со «Славией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Это будет тяжелый матч. Осталось два тура, но мы целиком сосредоточены на сегодняшней встрече. Мы подготовились должным образом и постараемся победить. Результат чрезвычайно важен, но он на 95-98% будет зависеть от нашей игры. По сравнению с ничьей со «Славией» на «Сан-Сиро» мы сейчас играем более командно. Мы добились заметного прогресса. Надеюсь, мы пробьемся дальше, потому что еврокубковые матчи нам нужны для дальнейшего роста. Я уверен в своих игроках.