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Луис Энрике: «Чрезмерные амбиции являются недостатком Морено»

сегодня, 17:16

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, который недавно вернулся на свой пост, высказался об отношениях с экс-наставником национальной команды Робертом Морено:

У меня была встреча с Морено. Он заявил, что хочет поехать на чемпионат Европы в качестве главного, а уже после турнира готов стать моим вторым тренером.

Меня это не удивило. Однако это неправильно, не стал бы сам так поступать. Его большим недостатком являются чрезмерные амбиции. Я понимаю его позицию, но не разделяю ее.

Горжусь, что буду тренировать сборную Испании на Евро-2020. Мы входим в число фаворитов, но кроме нас еще есть шесть или восемь претендентов. Знаю о сложностях, однако с большим желанием встречаю их. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   306 / 868
сегодня в 18:48
Наибольших успехов Испания добилась с внешне совсем неамбициозным Мистером Картошкой.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Artuom
   264 / 868
сегодня в 18:21
И что же тут не правильного??? Тренер который вывел сборную на Евро, вполне естественно должен и на самом Евро тренить... Для Энрике что так тяжело было подождать? Морено ведь всегда ему был хорошим помощником, можно было ему ответить благодарностью за все годы и дать побыть главным на Евро(к тому же человек справлялся)
Так что да, видимо, Энрике немного запутался и говорил о своих амбициях. Выиграть евро - очень престижно :) работу Морено проделал очень неплохую, чего бы и не выехать на чужом багаже. Ну, от судьбы все равно не уйдешь.
Artuom
Artuom
   267 / 868
сегодня в 17:48
С каких пор вообще амбиции стали недостатком? Или Энрике царь и бог, решающий чрезмерные или не чрезмерные амбиции???
Artuom
Artuom
   267 / 868
сегодня в 17:46
И что же тут не правильного??? Тренер который вывел сборную на Евро, вполне естественно должен и на самом Евро тренить... Для Энрике что так тяжело было подождать? Морено ведь всегда ему был хорошим помощником, можно было ему ответить благодарностью за все годы и дать побыть главным на Евро(к тому же человек справлялся)
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