Луис Энрике: «Чрезмерные амбиции являются недостатком Морено»

Главный тренер сборной Испании , который недавно вернулся на свой пост, высказался об отношениях с экс-наставником национальной команды :

У меня была встреча с Морено. Он заявил, что хочет поехать на чемпионат Европы в качестве главного, а уже после турнира готов стать моим вторым тренером.

Меня это не удивило. Однако это неправильно, не стал бы сам так поступать. Его большим недостатком являются чрезмерные амбиции. Я понимаю его позицию, но не разделяю ее.

Горжусь, что буду тренировать сборную Испании на Евро-2020. Мы входим в число фаворитов, но кроме нас еще есть шесть или восемь претендентов. Знаю о сложностях, однако с большим желанием встречаю их.