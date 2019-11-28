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Кушев: «ЦСКА будет непросто в Москве с „Лудогорцем“»

сегодня, 09:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец20:55 Не начался

Болгарский футболист Мартин Кушев прокомментировал матч «Лудогорца» против ЦСКА в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. 

«Лудогорец» — очень сильная, организованная и сыгранная команда. Уверен, что и в Москве ЦСКА будет непросто ей противостоять. Хотя в этот раз армейцы будут готовы лучше, так как понимают, чего ждать от своего соперника. Конечно, сомневаюсь, что у московской команды получится выиграть с нужным для себя счетом. Это слишком много. Хотя в футболе разное случается, камбэки регулярно происходят в последних сезонах еврокубков.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко порассуждал о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   37 / 917
сегодня в 11:32
а кому сейчас легко
КЭТиК
КЭТиК
   130 / 917
сегодня в 10:32
Можно уже расслабиться и просто играть.
LOpp
LOpp
   58 / 917
сегодня в 10:25
Главное снова не пятак
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Гавриленко
   432 / 917
сегодня в 10:20
Да всё просто будет)) Авоську пропустить и норм)
Это Спартаку не привыкать пропускать авоськи))
VIPded
VIPded
   98 / 917
сегодня в 10:10
Удачи ЦСКА!!!
BenderBender
BenderBender
   104 / 917
сегодня в 10:09
Удачи болгарам
Виссарионович
Виссарионович ответил Гавриленко
   68 / 917
сегодня в 10:06
Да как обычно. Они только на судей валить и умеют в ЧР. Мол все куплены. А поражения Лудогорцам в ЛЧ объяснить не могут)))
Остапчук 67
Остапчук 67
   565 / 917
сегодня в 09:58
Проиграют...
cska plus
cska plus
   16 / 917
сегодня в 09:58
Побеждать в любом случае надо.
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 917
сегодня в 09:54
Да всё просто будет)) Авоську пропустить и норм)
Багор
Багор
   40 / 917
сегодня в 09:49
Удачи ЦСКА!
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