Кушев: «ЦСКА будет непросто в Москве с „Лудогорцем“»

Болгарский футболист прокомментировал матч «Лудогорца» против ЦСКА в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Лудогорец» — очень сильная, организованная и сыгранная команда. Уверен, что и в Москве ЦСКА будет непросто ей противостоять. Хотя в этот раз армейцы будут готовы лучше, так как понимают, чего ждать от своего соперника. Конечно, сомневаюсь, что у московской команды получится выиграть с нужным для себя счетом. Это слишком много. Хотя в футболе разное случается, камбэки регулярно происходят в последних сезонах еврокубков.