Ярошик: «ЦСКА неважно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы»

Бывший футболист ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между армейцами и «Лудогорцем».
ЦСКА неважно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы. Но у них все еще есть шансы выйти в плей-офф. Поэтому ЦСКА в любом случае обязан обыгрывать «Лудогорец», особенное учитывая, какое обидное разгромное поражение болгарская команда нанесла в первой игре. Думаю, ЦСКА способен на это.
Кто лучший игрок ЦСКА прямо сейчас? Никто. Я бы не стал кого-то выделять. ЦСКА всегда должен играть, как настоящая команда.
Ранее полузащитник ЦСКА Лукас Сантос прокомментировал предстоящий матч с «Лудогорцем».
Позорно)))
Позорно)))