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Ярошик: «ЦСКА неважно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы»

сегодня, 13:16
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец20:55 Не начался

Бывший футболист ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между армейцами и «Лудогорцем».

ЦСКА неважно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы. Но у них все еще есть шансы выйти в плей-офф. Поэтому ЦСКА в любом случае обязан обыгрывать «Лудогорец», особенное учитывая, какое обидное разгромное поражение болгарская команда нанесла в первой игре. Думаю, ЦСКА способен на это.

Кто лучший игрок ЦСКА прямо сейчас? Никто. Я бы не стал кого-то выделять. ЦСКА всегда должен играть, как настоящая команда.

Ранее полузащитник ЦСКА Лукас Сантос прокомментировал предстоящий матч с «Лудогорцем». 

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   84 / 916
сегодня в 14:06
Неважно? Ахаха
Позорно)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Cremen
   25 / 916
сегодня в 13:49
ЦСКА даже у свиней выиграть не в состоянии.
ЦСКА выиграл у Краснодара, Локо, с Питером вничью на его поле сыграл .....и до бело-красных очередь дойдет.
mangoх12
mangoх12
   36 / 916
сегодня в 13:41
Да фигня , зато у нас тренер мужик модельный и самый лучший по отмазкам
cska plus
cska plus
   16 / 916
сегодня в 13:40
Сразу всё не так пошло.
Cremen
Cremen
   76 / 916
сегодня в 13:24
ЦСКА даже у свиней выиграть не в состоянии.
Багор
Багор
   35 / 916
сегодня в 13:20
Удачи ЦСКА!
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