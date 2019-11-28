Ярошик: «ЦСКА неважно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы»

Бывший футболист ЦСКА и сборной Чехии прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между армейцами и «Лудогорцем».

ЦСКА неважно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы. Но у них все еще есть шансы выйти в плей-офф. Поэтому ЦСКА в любом случае обязан обыгрывать «Лудогорец», особенное учитывая, какое обидное разгромное поражение болгарская команда нанесла в первой игре. Думаю, ЦСКА способен на это.