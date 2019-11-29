Эмери: «Благодарю всех, кто помог мне понять величие „Арсенала“»

Пресс-служба лондонского «Арсенала» опубликовала обращение уже бывшего главного тренера команды .

Для меня было честью быть главным тренером «Арсенала».

Всех болельщиков я хочу от всего сердца поблагодарить за то, что вы помогли мне понять и почувствовать величие «Арсенала». Всех вас, кто поддерживал команду со всех уголков земного шара, кто приехал в Эмираты, кто ждал под дождем и холодом только для того, чтобы поприветствовать меня после игры. Я хочу сказать всем вам, что я работал со страстью и усилием.

Я ничего так не хотел, как добиться для вас лучших результатов.

Я также хочу отправить сообщение с благодарностью всем сотрудникам «Арсенала» за то, как они относились ко мне. Величие «Арсенала» заключается в каждом руководителе, сотруднике и помощнике.

В частности, я хочу отметить Ивана Газидиса, который приветствовал меня в клубе, и Рауля Санллехи, Эду и Винай Венкатешам за их уважение, товарищество и помощь. До самой последней минуты ко мне относились с честью и уважением. И конечно же, я шлю свою искреннюю благодарность семье Кронке, за их доверие.

Это были полтора года, полные эмоций, великих моментов и горьких досад, но не проходило и дня, чтобы я не задумался о том, как мне повезло работать в этом клубе с этими игроками, с их профессиональными и личными качествами.

Они всегда чтили футболку, которую носят. Они заслуживают вашей поддержки.

Я уже много чего испытал в футболе, но мне очень понравилось и я многому научился в Англии, в Премьер-Лиге, а именно уважению к профессионалам и чистоте футбола.

Мои самые лучшие пожелания всем вам!