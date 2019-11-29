Эмери аут. Любовь без радости, разлука без печали

вчера, 19:08

Первый преемник Венгера спекся через год с небольшим. «Соккер.ру» - об отставке Эмери и тренеры, которые могут возглавить «Арсенал».

После поражения от «Айнтрахта» в Лиге Европы руководство «Арсенала» собралось на экстренное совещание, в ходе которого было решено отстранить Унаи Эмери от работы с командой. Еще вчера испанский тренер считал своей обязанностью изменить ситуацию в «Арсенале», а сегодня Джош Кронке пожелал ему удачи после официального извещения об увольнении:

Мы выражаем искреннюю благодарность Унаи Эмери и его коллегам, которые неустанно пытались вернуть клуб на тот уровень, который мы все ожидаем и требуем. Мы желаем Эмери и его штабу успехов в будущем.

«Арсенал» продержался на неделю дольше «Тоттенхэма»

За неделю оба больших клуба из Северного Лондона расстались со своими тренерами: неделю назад мы обсуждали замену Почеттино на Моуриньо, в которой, на первый взгляд, было мало смысла, а уже сегодня «Арсенал» избавился от Эмери. И с этим решением гораздо проще согласиться сходу, без дополнительной информации и размышлений. Жозе Моуриньо почти год ждал работу в Лондоне, а тут за неделю сразу две роскошные вакансии! Наверное, если бы «Арсенал» раньше расстался с Эмери, то тоже рассмотрел бы кандидатуру португальца, но Жозе уже стал принципиальным соперником «канонирам», в то время как у Кронке в рукаве не нашлось готового тренера на замену, как у Леви.

Закономерный исход

Что касается отставки Унаи Эмери, то к ней были все предпосылки. Во-первых, был прошлый сезон, по итогам которого «Арсенал» не выполнил своих целей. «Канониры» хотели в Лигу чемпионов, но промахнулись мимо первой четверки в АПЛ и проиграли в финале Лиги Европы «Челси», упустив свой второй шанс. А то, что происходит с командой в последний месяц, полностью развязало руководству клуба руки в отношении главного тренера.

Под руководством Унаи Эмери «Арсенал» не знает побед с 24 октября, когда чудесным образом, благодаря дублю вышедшего на замену Николя Пепе, удалось обыграть «Виторию» в Лиге Европы. После этого — семь игр без побед. Да, всего два поражения при пяти ничьих, но в каждом матче «канониры» пропускали, в каждой игре у них возникали трудности с тактикой, игровой дисциплиной, пониманием собственных маневров.

В турнирной таблице АПЛ находим «Арсенал» на восьмой строчке, причем отставание от четвертого места уже составляет солидные 8 очков, столько же до зоны вылета, например. При этом у «канониров» минусовая разница забитых и пропущенных голов, да, всего «-1», но факт остается фактом. Эмери, такое ощущение, просто «забил» на оборону «Арсенала», представляющую собой одну большую дырищу, а атака не вывезла, чтобы компенсировать неустроенность сзади.

И все это на фоне ряда непопулярных решений, принятых Унаи: например, он сгнобил в запасе Месута Озила, а еще сделал капитаном очень и очень неоднозначного во всех смыслах Гранита Джаку. Потом повязка перешла к Обамеянгу, но ведь такое решение было, и оно стало важной частью общего хаоса. В «Арсенале» Эмери допустил те ошибки, на которых не желает учиться: он ведь уже терял доверие раздевалки в «Спартаке» и ПСЖ . Унаи — хороший тренер, но, видимо, только для Испании, где в «Валенсии» и «Севилье» на его стороне был родной язык и спортивные директора, корректировавшие отношения с командами.

«Арсенал» не просто должен был расстаться с Унаи Эмери, у «Арсенала» не было возможности продолжать сотрудничество с баском. И дело не только в результатах, на первый план выходят взаимоотношения в коллективе. По слухам, Обамеянг и Ляказетт отказывались продлевать контракты с «канонирами» из-за Эмери, а это серьезный аргумент, чтобы отправить тренера в отставку. Как минимум, выйдет дешевле, чем набирать новых футболистов вместо отказников.

Кто следующий?

Главный вопрос сейчас, ведь уволить тренера легче, чем пригласить того, кто сумеет исправить ситуацию. Исполняющим обязанности после прощания с Эмери стал Фредди Юнгберг, легенда из золотой эпохи «канониров». Швед уже давно работает в системе «Арсенала», а с этого сезона входил в штаб Унаи Эмери. У Фредерика наверняка есть амбиции стать главным тренером без приставки «и. о.», это его шанс себя проявить, часто успехи временщиков заставляют руководство приостановить переговоры с потенциальными кандидатами.

Месяц назад мы уже обсуждали возможных сменщиков Эмери, с тех пор из списка выпилился Жозе Моуриньо, но лучший тренер для «Арсенала» все еще свободен. По-прежнему считаю, что руководство лондонского клуба должно приложить все усилия, чтобы завербовать Массимилиано Аллегри, если у него есть желание работать за пределами Италии. Рассматривает «Арсенал» и вариант с Микелем Артетой, в числе рассматриваемых кандидатов Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона» и Карло Анчелотти, занятый в «Наполи». Выбор обширный, но очень сложный. Кто же вернет улыбки на лица болельщикам «Арсенала»?