Кронке: «Желаем удачи Эмери»

Директор «Арсенала» Джош Кронке прокомментировал увольнение Унаи Эмери:
Мы выражаем искреннюю благодарность Унаи Эмери и его коллегам, которые неустанно пытались вернуть клуб на тот уровень, который мы все ожидаем и требуем.
Мы желаем Эмери и его штабу успехов в будущем.
Если уж под "долларовый дождем" терпел в них фиаско....То скорей лучшие годы в тренерской карьере этого парня позади....С Севильей...
Если уж под "долларовый дождем" терпел в них фиаско....То скорей лучшие годы в тренерской карьере этого парня позади....С Севильей...
Дзюба был с ним честней....)))
Дзюба был с ним честней....)))