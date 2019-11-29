Кронке: «Желаем удачи Эмери»

Директор «Арсенала» Джош Кронке прокомментировал увольнение :

Мы выражаем искреннюю благодарность Унаи Эмери и его коллегам, которые неустанно пытались вернуть клуб на тот уровень, который мы все ожидаем и требуем.

Мы желаем Эмери и его штабу успехов в будущем.