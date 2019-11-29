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Кронке: «Желаем удачи Эмери»

сегодня, 14:15

Директор «Арсенала» Джош Кронке прокомментировал увольнение Унаи Эмери:

Мы выражаем искреннюю благодарность Унаи Эмери и его коллегам, которые неустанно пытались вернуть клуб на тот уровень, который мы все ожидаем и требуем. 

Мы желаем Эмери и его штабу успехов в будущем. 

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   529 / 942
сегодня в 15:18
Деньги заплатили?
Ми Ша
Ми Ша ответил 25процентный клоун
   369 / 942
сегодня в 15:17
Узколобый больше подходит).
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   16 / 942
сегодня в 14:44
Нет, просто особенный тренер, узкопрофильный
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   19 / 942
сегодня в 14:39
Такие клубы давали шансы....
Если уж под "долларовый дождем" терпел в них фиаско....То скорей лучшие годы в тренерской карьере этого парня позади....С Севильей...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 942
сегодня в 14:35
Любые "теплые" слова при увольнении лишь ненужная ширма такта и вежливости......При сомнительной искренности..

Дзюба был с ним честней....)))
Abverin
Abverin
   101 / 942
сегодня в 14:33
Тренеришка не справился.
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 942
сегодня в 14:20
Удачи бро
Зейский
Зейский
   122 / 942
сегодня в 14:16
Нужно в спартак возвращаться, а то свиньи в пердиве погрязнут.
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