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Щесны: «Мой полуторагодовалый сын уже пытается ловить мяч руками»

сегодня, 15:19

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны немного рассказал о своей личной жизни. 

Мой сын? Ему один год и пять месяцев, и он уже пытается ловить мяч своими руками. Я не знаю, что он будет делать, когда вырастет. Может быть, будет голкипером или будет петь как моя жена. Он мог бы делать и то и другое. 

Однажды я написал текст песни о любви для своей жены, и ей очень понравилось. Но я сказал ей, чтобы она никому не рассказывала: странно видеть двухметрового мужчину, пишущего любовную лирику. 

Ранее Щесны рассказал о своем отношении к газетам.  

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A.Gordeev
A.Gordeev
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сегодня в 15:20
Важное событие, а то, что молодежка Зенита унизила молодежку свиней 2-0 ни слова.
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