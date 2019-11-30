Щесны: «Мой полуторагодовалый сын уже пытается ловить мяч руками»

Голкипер «Ювентуса» немного рассказал о своей личной жизни.

Мой сын? Ему один год и пять месяцев, и он уже пытается ловить мяч своими руками. Я не знаю, что он будет делать, когда вырастет. Может быть, будет голкипером или будет петь как моя жена. Он мог бы делать и то и другое.

Однажды я написал текст песни о любви для своей жены, и ей очень понравилось. Но я сказал ей, чтобы она никому не рассказывала: странно видеть двухметрового мужчину, пишущего любовную лирику.