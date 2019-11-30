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Невилл: «Трансферная политика „Арсенала“ в последние годы была ужасной»

сегодня, 09:26

Бывший английский футболист Гари Невилл раскритиковал трансферную политику «Арсенала». 

Я не знаю, кто был ответственен за трансферы в последние два или три года, кто приводил новых людей. Защитники и полузащитники не очень хорошо играют. Без сомнений, футболисты разочаровали Эмери. Это была его обязанность использовать их правильно, но следует согласиться с тем, что трансферная политика клуба в последние годы была ужасной. 

Напомним, что вчера Унаи Эмери был уволен с поста главного тренера «Арсенала».  

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Все комментарии
Юррыч
Юррыч
   186 / 957
сегодня в 09:45
Результат налицо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 957
сегодня в 09:39
Его и Пепе с Обамой, Сашком и Озилом разочаровали, забили меньше АВ.
Boytser
Boytser
сегодня в 09:35
Дело говорит.
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