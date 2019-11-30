Невилл: «Трансферная политика „Арсенала“ в последние годы была ужасной»

Бывший английский футболист раскритиковал трансферную политику «Арсенала».

Я не знаю, кто был ответственен за трансферы в последние два или три года, кто приводил новых людей. Защитники и полузащитники не очень хорошо играют. Без сомнений, футболисты разочаровали Эмери. Это была его обязанность использовать их правильно, но следует согласиться с тем, что трансферная политика клуба в последние годы была ужасной.