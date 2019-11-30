Клопп: «Матч против „Брайтона“ - большое испытание для всех нас»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал предстоящий матч 14-го тура АПЛ против «Брайтона».

Не заблуждайтесь, этот матч - большое испытание для всех нас. Для игроков, тренеров, болельщиков.

Я и мои футболисты должны убедиться в том, что мы правильно подходим к этой встрече. Мы должны быть полны энергии и позитивной агрессии.

Мы должны показать всю свою страсть. И если мы сделаем это, то я на 100% уверен, что наши удивительные болельщики будут с нами - словно ветер за нашей спиной.