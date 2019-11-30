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Клопп: «Матч против „Брайтона“ - большое испытание для всех нас»

сегодня, 09:40
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув Альбион18:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 14-го тура АПЛ против «Брайтона». 

Не заблуждайтесь, этот матч - большое испытание для всех нас. Для игроков, тренеров, болельщиков. 

Я и мои футболисты должны убедиться в том, что мы правильно подходим к этой встрече. Мы должны быть полны энергии и позитивной агрессии. 

Мы должны показать всю свою страсть. И если мы сделаем это, то я на 100% уверен, что наши удивительные болельщики будут с нами - словно ветер за нашей спиной. 

Напомним, что полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо не поможет своей команде из-за травмы.  

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   318 / 957
сегодня в 10:04
Вот в таких простых и и не важных матчах, чемпионами своих стран и становятся. На фаворитов тренеру не обязательно настраивать игроков, а здесь нужен подход и не расслабляться. Проверим на прочность их притязания.
Storm-Shadow
Storm-Shadow
   699 / 957
сегодня в 09:59
Какое нафиг испытание?
Это не Ман сити или Челси
A.Gordeev
A.Gordeev
   87 / 957
сегодня в 09:50
Удачи Брайтону!!!
Багор
Багор
   36 / 957
сегодня в 09:43
С Брайтоном шутки плохи.
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