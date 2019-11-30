ГлавнаяНовости

Пеллегрини: «Переход Лэмпарда в „Ман Сити“ помог ему в тренерской карьере»

сегодня, 10:29
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм18:00 Не начался

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини высказался о наставнике «Челси» Фрэнке Лэмпарде. Напомним, что в сезоне-2014/15 Лэмпард играл под руководством Пеллегрини в «Манчестер Сити».

Для карьеры Фрэнка Лэмпарда было очень хорошо, что он не провел всё время в «Челси». Я знаю, что он начинал в «Вест Хэме», но большую часть профессиональной карьеры он находился в «Челси». Переход в «Манчестер Сити» позволил ему познакомиться с другим стилем игры. Это помогло ему прибавить как тренеру, и я очень рад за него.  

Вскоре Пеллегрини и Лэмпард встретятся в рамках матча 14-го тура АПЛ, в котором «Челси» сыграет дома против «Вест Хэма». Поединок пройдет 30 ноября, начало – в 18.00 мск.

Отметим, что Пеллегрини находится под угрозой отставки с поста главного тренера «Вест Хэма». Вместе с тем недавно СМИ раскрыли причину, по которой руководство клуба пока не увольняет чилийского специалиста. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хендерсон заявил, что «Ливерпуль» должен решить проблемы в обороне
Сегодня, 09:53 Комментарии3
Клопп: «Матч против „Брайтона“ - большое испытание для всех нас»
Сегодня, 09:40 Комментарии6
Невилл: «Трансферная политика „Арсенала“ в последние годы была ужасной»
Сегодня, 09:26 Комментарии4
Виллаш-Боаш считает, что Роналду круче, чем Месси
Сегодня, 09:08 Комментарии9
Лингард: «МЮ хочет выиграть каждый турнир, в котором принимает участие»
Сегодня, 07:15 Комментарии13
Суарес: «Абрахам – очень хороший форвард»
Сегодня, 05:32 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan
   338 / 957
сегодня в 11:09
у Мануэля по видимому старческая деменция...
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
сегодня в 10:46
Намекает на заработанные бабки, за которые куплена тренерская лицензия?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100