Пеллегрини: «Переход Лэмпарда в „Ман Сити“ помог ему в тренерской карьере»

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Главный тренер «Вест Хэма» высказался о наставнике «Челси» . Напомним, что в сезоне-2014/15 Лэмпард играл под руководством Пеллегрини в «Манчестер Сити».

Для карьеры Фрэнка Лэмпарда было очень хорошо, что он не провел всё время в «Челси». Я знаю, что он начинал в «Вест Хэме», но большую часть профессиональной карьеры он находился в «Челси». Переход в «Манчестер Сити» позволил ему познакомиться с другим стилем игры. Это помогло ему прибавить как тренеру, и я очень рад за него.

Вскоре Пеллегрини и Лэмпард встретятся в рамках матча 14-го тура АПЛ , в котором «Челси» сыграет дома против «Вест Хэма». Поединок пройдет 30 ноября, начало – в 18.00 мск.