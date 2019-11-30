Хендерсон заявил, что «Ливерпуль» должен решить проблемы в обороне

Капитан «Ливерпуля» прокомментировал неспособность «красных» избежать пропущенных голов в последнее время.

Дело не в том, что мы пропускаем однотипные голы. Если бы ситуация складывалась так, было бы легко определить проблему и устранить ее на тренировках. Это смесь моментов в разных ситуациях, и в любом случае это не идет нам на пользу. Но независимо от причины мы должны исправить ситуацию.