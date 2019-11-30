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Хендерсон заявил, что «Ливерпуль» должен решить проблемы в обороне

сегодня, 09:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув Альбион18:00 Не начался

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал неспособность «красных» избежать пропущенных голов в последнее время.

Дело не в том, что мы пропускаем однотипные голы. Если бы ситуация складывалась так, было бы легко определить проблему и устранить ее на тренировках. Это смесь моментов в разных ситуациях, и в любом случае это не идет нам на пользу. Но независимо от причины мы должны исправить ситуацию.

Отметим, что 30 ноября «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в матче 14-го тура АПЛ. Ранее о предстоящей встрече высказался наставник «красных» Юрген Клопп.

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Все комментарии
Т34
Т34
   19 / 957
сегодня в 09:59
Вот и работайте, а не комментарии раздавайте.
Storm-Shadow
Storm-Shadow
   699 / 957
сегодня в 09:57
Сейчас бы Ливерпулю жаловаться на оборону имея лучшего защитника и вратаря минувшего сезона
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