Хендерсон заявил, что «Ливерпуль» должен решить проблемы в обороне

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал неспособность «красных» избежать пропущенных голов в последнее время.
Дело не в том, что мы пропускаем однотипные голы. Если бы ситуация складывалась так, было бы легко определить проблему и устранить ее на тренировках. Это смесь моментов в разных ситуациях, и в любом случае это не идет нам на пользу. Но независимо от причины мы должны исправить ситуацию.
Отметим, что 30 ноября «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в матче 14-го тура АПЛ. Ранее о предстоящей встрече высказался наставник «красных» Юрген Клопп.