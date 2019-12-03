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Казарцев обслужит матч «Краснодар» – ЦСКА

вчера, 23:42
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА07.12.2019 в 16:30 Не начался

Назначены судьи на матч «Краснодар» – ЦСКА, который пройдет 7 декабря в рамках 19-го тура российской Премьер-Лиги.

В качестве главного арбитра встречу обслужит Василий Казарцев. Его ассистенты – Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Резервный судья – Анатолий Жабченко. За просмотр видеоповторов в рамках работы системы VAR будет отвечать Алексей Сухой.

Ранее сообщалось, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу рефери Сергея Карасева на матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо».

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   105 / 1020
сегодня в 00:12
Удачного судейства.
drug01
drug01
   176 / 1020
вчера в 23:50
От судейства часто зависит исход встречи- пора внедрять судью РОБОТА !!!!!!
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