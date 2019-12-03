Казарцев обслужит матч «Краснодар» – ЦСКА

вчера, 23:42

Назначены судьи на матч «Краснодар» – ЦСКА , который пройдет 7 декабря в рамках 19-го тура российской Премьер-Лиги.

В качестве главного арбитра встречу обслужит Василий Казарцев. Его ассистенты – Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Резервный судья – Анатолий Жабченко. За просмотр видеоповторов в рамках работы системы VAR будет отвечать Алексей Сухой.