Удачливые арбитры матча «Зенит» - «Спартак»

вчера, 13:04

Мешков и Вилков часто работают на играх РПЛ и ведущих клубов лиги. «Соккер.ру» делится любопытной статистикой.

Кому Мешков и Вилков приносят удачу?

Поговорим о суевериях, ведь у болельщиков есть понятие «фартовый» судья. Циники скажут, что статистика – череда совпадений? Да, как и жизнь. Числа бывают важными, еще чаще – любопытными. Особенно когда формируют закономерности. Изучим статистику двух ключевых рефери матча «Зенита» и «Спартака».

При судействе Мешкова у трех клубов, на поединках которых в последние годы работает часто, процент побед – 50 и выше. Речь о ЦСКА – 60 % поединков «армейцев» с Мешковым приносят им по три очка, «Зенита» – 59 %, и «Ахмата» – 50 %.

Одновременно у «армейцев» лишь 10 % игр с поражениями при Мешкове, а у петербуржцев – больше, 23.5 %. Почти в каждом четвертом поединке при судействе Виталия «Зенит» уступает. Но позже на примере АПЛ вы узнаете, что это нормальный показатель для фаворита. Не всегда арбитр своими решениями может изменить ход игры.

Например, когда Каррера обыгрывал «Зенит» 3:1, то Мешков отработал идеально. Но мы говорим об удачливости! В двух случаях из трех «Спартак» с Виталием теряет очки. У «красно-белых» сразу 47.6 % поражений в 21 свежей игре, если поединок обслуживает судья Мешков. Из ведущих клубов с ним хуже никто не выступает.

Впрочем, Виталий почти не работает матчи «Локомотива». А вот «Спартак» видится с Мешковым часто. Причем с ним проигрывают куда чаще, чем без него. За четыре полных сезона у «Спартака» (без учета нового) средний показатель побед – 56 %, а с Мешковым – всего 33 %. «Красно-белые» теряют очки в 66.6 % игр с арбитром – запоминающееся число.

Может, хотя бы Вилков приносит удачу? Не очень. Когда главным работает Михаил, то «красно-белые» проигрывают чаще, чем другие фавориты – в 60 % случаев. Для сравнения, «Ростов» с Вилковым уступает в 33.3 % матчей, «Краснодар» - в 31.3 %. У «Локомотива» статистика лучше – 21.1 % поражений. А у ЦСКА всего 15 % полных неудач.

Хотя выделяется «Зенит», ведь у команды аномальная для РПЛ статистика в поединках с арбитром Вилковым. Лишь 8.7 % неудач, крайне редко такое встретишь в футболе. Также забавное совпадение, что у «Спартака» всего 15 % побед в играх, если работает судья Михаил. А у «Зенита» речь о 65.7 % успехов, у ЦСКА – о 61.5 %. Огромная разница.

Петербуржцы в четыре раза чаще, чем «Спартак», побеждают, если на матчах работает Вилков, хотя выборка почти одинаковая – 20 и 23 поединка. Может, дело в том, что «Зенит» просто в РПЛ в четыре раза успешнее? Нет, конечно, счет по общему количеству побед в этой паре за четыре полных сезона – 69:67, темп набора трехочковых одинаковый.

Но если судит Мешков – отклонение показателей будущих соперников почти в два раза, если Вилков – более чем в четыре. У «Спартака» все основания считать, что Виталий и Михаил не относятся к удачливым для них арбитрам, а у «Зенита» – наоборот, одним присутствием вдохновляют на победы.

У английских арбитров такая же статистика?

Сравним с западной лигой, быть может, такие совпадения – норма. На работу рефери в АПЛ много нареканий, но там профессиональные арбитры с опытом. Есть в их статистике совпадения, как в РПЛ ? Случаются различия в четыре раза между командами с одинаковым количеством побед в целом? Есть ли всего 8.7 % поражений с одним арбитром у МС или «Ливерпуля»?

Фанаты «Арсенала» сразу укажут на Аткинсона – не фартовый. Но показатель поражений с ним у слабых теперь «канониров» всего 34 %. Зато у «Челси» лишь 28 % неудач с Мартином, у «Сити» – 25 %, а у «Ливерпуля» – всего 21 %. Получается, у команд уровня коллективов Клоппа и Гвардиолы 20-25 % осечек при судействе опытного арбитра. А у ЦСКА всего 10 % неудач с Мешковым, у «Зенита» - 8.7 % с Вилковым.

Англичане не умеют приносить удачу. Просмотрев статистику четверки самых востребованных арбитров АПЛ – Аткинсона, Тейлора, Дина и Оливера, не удалось найти ни одного примера, чтобы команда при большой выборке игр собрала экстремально мало поражений с опытным рефери. У МС есть парочка почти экстремальных показателей, но они и рекорды АПЛ ставят.

Ни ЦСКА , ни «Зенит» не являются командами, которые выносят всех в одни ворота, очки теряют часто. Но назначения Мешкова и Вилкова для них – хороший знак. Кстати, обратите внимание на слова Бабаева по судейству именно этих двух арбитров – защитил после ошибок недавно, заявив, что «нет антипатии» и «не требуем крови».

Стоит ли напоминать, что Вилкова отстранили не после игры «Зенита» и ЦСКА , а после того, как прозевал два пенальти в матче «Уфы» и «Оренбурга»? На игру «Зенита» и «Спартака» отправили судейский штрафбат. Логично, зачем на такую игру ставить арбитра, что заслужил назначение отсутствием ошибок?

У многих клубов РПЛ есть удачливые судьи?

Не исключено, что вас хотят надуть. Одна из привычных годами фишек – когда известные арбитры ныряют на дно с грубыми серийными ошибками, их «обнуляют». Назначают на центральный матч, в котором ничего скандального не происходит. «Зенит» и «Спартак» могут получить идеальную работу рефери, а вам скажут: «Смотрите, какие замечательные судьи».

Мешков и Вилков ведь работали в связке на игре Кононова против Семака в сентябре. Видать, устроили и «Спартак», и «Зенит». Тот же ЦСКА не протестовал после ошибок этого дуэта, наоборот, поддержали. Многие любят арбитров, что приносят удачу? Например, все свежие матчи «Ахмата» при Вилкове завершились победами грозненцев, причем обыграли в гостях и ЦСКА , и «Спартак». Теперь Михаила не назовут в Грозном так, как раньше.

А у «красно-белых» – свои удачные совпадения. Москалев приносит фарт не только «армейцам» – у ЦСКА серия из 9 побед подряд с этим рефери, но и «Спартаку» – ни одного поражения в 10 играх. У Лапочкина сразу 22 поединка с участием «красно-белых» и фантастический показатель в 81.8 % побед. На таких высотах даже «Зенит» и ЦСКА летают редко.

Безбородов, хотя часто судит московские клубы, является фартовым только для «Локомотива» – 18 % поражений при выборке в 22 поединка. Даже у «Спартака» этот показатель заметно выше – 31.8 %. А вот Карасев не приносит никому аномальную удачу. Зато «Локомотив» и ЦСКА в играх с его участием теряют очки невероятно часто – в 58 и 71 проценте случаев соответственно.

Суеверные ЦСКА , «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» соглашаются с назначениями РФС , поскольку у каждого свои удачливые судьи? Еще одно любопытное совпадение: у многих арбитров находятся не только клубы, которым стабильно приносят вдохновение, но и наоборот – команды, для которых хуже черной кошки. Речь обычно о принципиальных соперниках тех, кому эти же рефери дарят удачу.

А если вспомнить о компетенции, то важно отметить: судья Мешков получил низкую оценку от Егорова за судейство матча «Рубин» - «Урал», а через два тура Виталия снова ругали за ошибку в простейшей встрече «Спартака» и «Крыльев Советов». На центральный поединок 18-го тура выбрали судью, который получил низкие оценки Егорова за 14-й и 16-й туры.

Но в РФС , разумеется, факты не учитывают. Назначили именно Мешкова – с ним на поле москвичи теряют очки в 66.6 % случаев, а петербуржцы – в полтора раза реже. А повторы будет смотреть специалист, с которым петербуржцы проигрывают лишь в 8.7 % матчей, а «красно-белые» не побеждают в 85 % игр.

Средний показатель игр без побед у «Спартака» – 47 % с учетом этого сезона, но с господами Мешковым и Вилковым видим отклонение почти в полтора (1.41) и в два (1.8) раза. Причем работают и рядовые матчи «красно-белых», не обязательно центральные, где проиграть проще.